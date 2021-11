Un total de 14 comercios de Inca recibieron ayer las placas que los distinguen como establecimientos emblemáticos de Balears. El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, entregaron los distintivos, que se colocarán en las fachadas de los negocios.

Los establecimientos que han recibido el reconocimiento dentro del proyecto de ‘Comerços emblemàtics de Balears’ son los siguientes: Ca’s Sereno, Can Blancos, Casa Cabrer Alfa, Can Delante, Can Pere, Can Rovira, Casa Capellana, Esparteria Ca’n Toni Blancos, Forn Ca’n Alba, Forn Can Lluís, Forn Can Tomeu, Forn Sant Francesc, La Florida y Rellotgeria i Joieria Fuster.