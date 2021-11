«Mi prioridad como alcalde es seguir siendo yo mismo»

Sant Llorenç cambia de ciclo. Pep Jaume (Sant Llorenç, 1976) es desde el sábado el nuevo alcalde de la localidad tras 26 años con Mateu Puigròs al frente del Ayuntamiento. Más conocido como Pep Gall va a las listas socialistas desde los 18 años. En 2004 entró como regidor en el equipo de gobierno. Es decir, suma 17 años de experiencia. Ahora será el mismo Pep Jaume pero como alcalde.

Tras 26 años con Mateu Puigròs como alcalde, ¿cómo afronta este relevo histórico?

Es un reto muy importante. El listón está muy alto y es un ejercicio de responsabilidad. No será más fácil a partir de ahora pero estoy muy ilusionado.

No es un hombre de despachos, es más de pisar la calle. ¿Qué le han transmitido sus conciudadanos estos días?

La gente está muy ilusionada. Mateu Puigròs ha dejado el listón muy alto, vuelvo a repetirlo, pero la gente espera esta renovación en la alcaldía como una novedad y está a la expectativa de ver qué pasará.

¿Qué puede hacer en 18 meses?

En un año y medio lo que tenemos que hacer es demostrar que podemos pastar la misma ensaïmada con la misma receta de una manera diferente. El programa está pactado, siempre lo hemos hecho así cuando arrancamos la legislatura. Pueden cambiar las maneras de hacer las cosas.

¿Qué cambios puede aportar Pep Jaume?

Al estar tantos años como alcalde, puede que Mateu haya profesionalizado este trabajo.

¿Teme las comparaciones?

No se puede comparar. Somos personas diferentes, generaciones diferentes. Llevamos 17 años trabajando juntos, no hemos tenido ningún problema. Lo que sí me hace es mucho respeto.

Coge el timón del Ayuntamiento después de la torrentada y tras más de un año y medio de pandemia...

Soy una persona muy optimista y lo dejo claro en el día a día. Lo que ha pasado ya ha pasado y no volverá a pasar. Puede que ocurra otra cosa, pero eso no volverá a pasar. Creo que tengo la suerte de coger el timón en un buen momento.

¿Qué se fija como prioridad como alcalde?

Seguir siendo yo mismo.

En el relevo del sábado, Mateu Puigròs aprovechó la presencia de la presidenta del Govern y de la del Consell para pedir un «empujón» y solucionar los puntos negros pendientes para dar más seguridad a Sant Llorenç tras la torrentada. Intuyo que en Palma se han cansado de oírle...

Exacto, durante estos tres años se han cansado en las distintas instituciones de Palma de que les haya estirat ses orelles. Me marco reunir aquí, en Sant Llorenç, a las distintas administraciones para recordar lo que sucedió, en qué punto estamos y cuáles son las intenciones. Fue muy duro pero el récord del mundo de los cien metros lisos se superó un año y parecía que nadie lo superaría. Con eso quiero decir que puede que vuelva a ocurrir y ya no nos puede pillar desprevenidos como ocurrió hace tres años porque superó en seis veces la capacidad del torrente. En el programa electoral de los socialistas nos marcamos como condición no hablar de la torrentada. Todos la llevamos dentro y la lloramos pero no puede marcar nuestras vidas. Debemos seguir trabajando pero no puede marcar una agenda política ni nuestro día a día. Pero, bueno, no es un problema político, es un problema técnico y, por ello, debemos sentarnos aquí para desbloquear la situación.

Sant Llorenç puede presumir de consenso político porque la forma de gobernar de Mateu Puigròs se ha caracterizado por integrar a las formaciones con las que tiene más sintonía. ¿Seguirá la misma filosofía?

Todo lo que sea consenso y gente con ganas de trabajar, debemos seguir con esta línea. Ya lo he dicho, esta legislatura ya está pactada pero si vienen otras tanto por parte de los socialistas como por parte de otro que tuviera que ser alcalde, creo que el máximo de personas posibles que trabajen para un municipio son el máximo de manos que empujan.

¿Cómo se siente ahora que ya es alcalde de Sant Llorenç?

Si mi prioridad es seguir siendo en Pep Gall, me siento como en Pep Gall que ahora tiene una nueva responsabilidad que es ser el alcalde de Sant Llorenç.

En su toma de posesión se mostró de lo más ilusionado...

Desde que decidimos con Maria Galmés que yo tenía que ser el cabeza de lista en las elecciones de 2019 nunca he abandonado la ilusión. Una de las máximas prioridades de alguien que se presenta a la política local es ser alcalde de su municipio