Costumari popular | Per Santa Caterina l'oli és a l'oliva

Avui, presentació de santa Maria Verge

En el Protoevangeli de Jaume es narra la presentació de la Mare de Déu al temple, oferta pels seus pares, sant Joaquim i santa Anna, al Temple de Jerusalem, on anys després, Maria i Josep hi durien Jesús nounat per presentar-lo al Senyor (Lc 2, 22-38). Avui, a la basílica de Santa Maria Nova, construïda l’any 543 a prop del temple de Jerusalem en temps de l’emperador Justinià en record de la Presentació, celebren juntament amb els cristians orientals, la “dedicació” que la Verge Maria va fer de si mateixa a Déu, moguda per l’Esperit Sant. Al segle XIV, la festa va passar a Occident, on la seva commemoració litúrgica es va fixar el 21 de novembre.

Santa Cecília (dilluns, 22)

Va ser una dama romana, màrtir al s. III per la seva fe cristiana. És venerada com a santa per diverses confessions cristianes, i és la patrona dels músics perquè, segons la llegenda, mentre s’estava morint a causa del martiri, pregava Déu tot cantant-li. Cap al s. XV es va fer popular i el papa Gregori XIII va proclamar-la patrona de la música. En aquesta època, els músics no eren gaire ben vistos; de fet, quan s’organitzaven balls o festes, el pagament dels músics mai no es tenia en compte; si quedaven doblers després d’atendre totes les altres despeses se’ls pagava, si no, s’havien de conformar amb el menjar i jeure de franc. Ara bé, aquesta actitud pot ser deguda al fet que la música i el teatre havien estat molt practicat per jueus i àrabs, i la gent, molt susceptible en qüestions de religió, ho tenia en compte.

L’olivera

A l’antiga Grècia l’oli d’oliva era considerat sagrat i era usat per ungir reis i atletes. Les branques fulloses de les oliveres eren símbol d’abundància, glòria i pau i s’utilitzaven per coronar els vencedors dels jocs amistosos o les guerres. D’acord amb la mitologia d’aquesta zona, l’olivera va ser un regal de la deessa Atenea al poble de l’Àtica. També trobam l’olivera present a la cultura egípcia on les seves branques són un símbol de benedicció i purificació i les trobam presents a la tomba de Tutankhamon. L’olivera és esmentada a la Bíblia trenta vegades; va ser una branca d’olivera la que va demostrar a Noè que el diluvi s’havia acabat. També Moisès lliurava dels serveis militars a aquells que conreaven oliveres. L’Alcorà també esmenta l’olivera. Es creu que les dugueren aquí els àrabs devers el s. XI; abans importàvem oli d’Al-Andalus, de manera que els tòpics d’oliveres mil·lenàries a les Illes no té gaire fonament històric.

Sant Climent (dimarts, 23)

Segons la tradició era marbrista i treballava la pedra amb els dits, sense necessitat de servir-se de cap eina, i li sortien meravelles. Per aquest motiu el tenien per patró els marbristes, entre els quals era costum, quan volien qualificar de meritòria una obra, deien: “Sembla sortida dels dits de sant Climent”. També diu la tradició que havia estat mestre vaixeller; per això el veneraven els mariners i altres oficis relacionats amb la navegació, com armadors de vaixells, velers, xarxadors.

Santa Catalina (dijous, 25)

D’Alexandria, ja que al nostre santoral també celebram santa Catalina de Sena (29 d’abril) i la nostra santa Catalina Tomàs (28 de juliol). El seu nom deriva del grec “kataros”, que significa “pur”. Se la representa com una al·lota jove, sovint amb una corona, una roda -instrument del seu martiri-, una palma -atribut de màrtir-, l’espasa -amb la qual fou decapitada-, l’anell del seu desposori místic, i un colom que li donà la inspiració en la seva discussió amb els filòsofs. Celebren la revetlla de santa Catalina a Son Valls de Felanitx, es Viver, Bunyola, Campos, sa Ràpita i ses Salines.

Origen llegendari

El seu origen és llegendari. Segons la Llegenda Daurada, era una al·lota molt bella, única filla del rei Costo, i que rebutjà casar-se amb l’emperador Majenci, ja que com a cristiana volia consagrar-se a Crist. Com que l’emperador no pogué convèncer-la, féu venir els filòsofs més savis -53- perquè la dissuadissin de la seva fe. Però Catalina va discutir tan bé que els va convèncer a ells; l’emperador els féu cremar, i ella condemnada a presó sense rebre cap tipus d’aliment -un colom li duia aliments-. L’emperador la torturà amb la roda dentada, però gràcies a la intervenció divina es va rompre; finalment fou decapitada, moment en què va brollar llet del seu coll.

Entre la plena i la vella (27)

Els arbres ja han perdut la fulla, ara és l’hora d’exsecallar ametllers, garrofers i tota casta d’arbres fins a gener. Diuen que després del Dijous Bo ja poden començar a sembrar blat; d’altres diuen que un bon dia per començar és dia 13 (sant Dídac). Aquest mes també se sembren patates. A l’horta es poden sembrar raves i pastanagó, espinacs i bledes, i fer el planter de julivert. Aquest és el mes dels moniatos torrats -o bullits-, magranes madures, nesples confitades, murtons i arboces. Les fruites de final de tardor, amb les atzeroles, serves, enfilalls de pomes, peres, magranes i raïms. També és convenient tancar el porquet dins la soll i preparar-lo per les matances: una embosta de ciurons i de faves, després de l’ensegonada -de figues seques i figues de moro capolades, mesclades amb farina d’ordi i segó-, faran una sobrassada i uns botifarrons d’allò millor!

Sabíeu que...?

Avui és el Dia Mundial de la Televisió. Dimarts (23) és el Dia Europeu dels ‘sense sostre’. Dijous (25) és el Dia per a l’eliminació de la Violència contra les Dones.

Avui se celebra la Fira de l’Oli a Caimari. A les 16 h. hi haurà un recital de cançons del camp, amb en Jordi Artiller i cantadors de Muro.

La carabassa dona gust i color a la tardor. Poem aprofitar les llavors (pipes), ben netes i passades per la pella, amb sal. Són boníssimes!

«La clau de l’èxit en la vida és el coneixement del valor de les coses» (John B. O’Reilly, periodista britànic, 1844-1890).