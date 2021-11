El ayuntamiento de Llucmajor ha lanzado la segunda convocatoria de las ayudas extraordinarias dirigidas al tejido empresarial del municipio con el objetivo de facilitar el acceso a todas las empresas del municipio que se han visto afectadas por la crisis socioeconómica derivada de la covid-19. Las bases de las ayudas, que salieron publicadas el pasado sábado en el BOIB, establecen que las subvenciones se pueden solicitar hasta el próximo día 23 de noviembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o a través del portal del gobierno estatal.

Así, en esta segunda convocatoria se disponen dos líneas diferenciadas: una primera línea dirigida a personas físicas o jurídicas que no hayan solicitado la subvención o no hayan sido admitidos por no cumplir la totalidad de los requisitos y o no aportar la documentación requerida en la primera convocatoria; y una segunda línea para aquellos solicitantes que sí hayan sido admitidos y hayan recibido una ayuda en la convocatoria anterior.

La primera línea de esta segunda convocatoria modifica los requisitos de la anterior convocatoria y establece como requisito la reducción de al menos un 40% del volumen de ingresos obtenido en el desarrollo de su actividad empresarial durante el año 2020 en relación con el volumen de ingresos obtenidos en el año 2019, a diferencia de la anterior convocatoria que fijaba la reducción del 40% del segundo semestre del año 2020 respecto al segundo semestre del año 2019.

Según explica la regidora de Hacienda, Pilar Bonet, se ha trabajado con diferentes gestorías con el objetivo de mejorar el procedimiento de justificación para la adjudicación de los importes económicos, «porque no queremos dejar a nadie sin nuestro apoyo». Asimismo, el alcalde, Éric Jareño, avanza que ya están trabajando en los presupuestos del próximo año para incorporar más líneas de ayudas en 2022.