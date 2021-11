‘Ses matances’, entre recuperar la esencia y las encargadas al gusto

Tots Sants marca el inicio de la temporada de matances, una campaña que estará marcada por la recuperación de su esencia, es decir, el ambiente festivo y lúdico que tanto caracteriza a esta tradición tan extendida a nivel doméstico en la Part Forana. Y es que el año pasado fueron muchos los que dejaron de celebrarlas debido a la crítica situación de la covid, las restricciones del momento y la reducción del número de matancers a entre seis y diez personas. «Las sensaciones son que será una buena campaña», augura Damià Nicolau de Can Not de Porreres. «Hay que hacer rebost», confiesa Nicolau, que detalla que «si se compara con el año pasado en que las matances estaban envueltas en duras restricciones, este año hay mucha diferencia. Hay mucho más ambiente. Lo notamos con la venta del pebre. Hay mucha más demanda», explica. También, añade, va en aumento la petición de budells nets i cosits a punt d’omplir. «La gente se ha vuelto muy mayor y lo que más trabajo lleva en unas matanzas es el tema de los budells, además los jóvenes que han decidido continuar la tradición no tienen tanta experiencia y es más cómodo».