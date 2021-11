Costumari popular | Tardor i hivern, per al vell, temps d'infern

Sant Albert Magne (15) i santa Gertrudis (16)

Dominic i filòsof, va viure al s. XIII Va conèixer sant Tomàs d’Aquino, del qui fou mestre i amic. És un dels grans pensadors medievals. Fou nomenat Doctor Universalis i Doctor Expertus. Intel·ligent i profund, va ensenyar a diferents universitats europees. No se sap per quina raó, a partir del s. XV se’l comença a invocar contra els terratrèmols, juntament amb santa Àgueda. És venerat com a sant per l’Església Catòlica, l’anglicana i la luterana i ha estat proclamat sant patró de les ciències i els científics. Santa Gertrudis va morir rosegada per les rates després de vint anys de suportar-les pacientment. Per aquesta raó se la invocava contra aquests rosegadors i d’altres bestioles del bosc que destrueixen els conreus. Hi havia indrets on, per espantar-les, el dia d’avui encenien una foguera de rostolls verds al camp i en cremaven una de viva; creien que el fum de la foguera amb l’olor de rata socarrimada arribava als caus de les seves germanes i fugien esparverades.

Santa Isabel d’Hongria (17)

Era filla del rei d’Hongria. Tot i la seva educació aristocràtica i cortesana, era humil i bondadosa i va fer moltes obres de caritat. La seva commiseració esplèndida envers els necessitats va fer que, quan el seu espòs, el príncep de Turíngia va morir, fos acusada de malbaratar la fortuna de la corona i fou expulsada del palau. Abandonada per tothom, es va fer monja i va menar una vida exemplar fins a la seva mort.

Dijous Bo d’Inca (18)

També és festa a Mancor de la Vall, a Caimari i Moscari. Han precedit aquest Dijous, tres fires anteriors plantejades de forma temàtica (Fira de la Terra -24 d’octubre-, Fira de l’Oci i l’Esport -31 d’octubre-i Fira d’Època i de l’Art -7 de novembre-). La primera fira se celebra el diumenge següent a la festa de sant Lluc (18 d’octubre), tot seguint una tradició que es remunta a l’Edat Mitjana. El dimecres (17) ha agafat tanta embranzida i és tan visitada que se li ha atorgat el nom de “Dimecres Bo”. Enhorabona a l’Ajuntament d’Inca! I també a Gabriel Pieras, cronista oficial de la Ciutat d’Inca, que tant estima i coneix la Fira. Enguany es podrà recuperar la normalitat!

Entra la lluna plena (19)

El dia ja s’ha escurçat molt -“no fa horabaixa!”-, i això feia que fessin llargues vetllades al voltant de la xemeneia, passaven el rosari i contaven rondalles; llavors torraven porquim -llonganissa, botifarró, xulla, cansalada, etc.- i un tassó de vi novell, i a jeure, que l’endemà s’havien d’aixecar de bon matí per aprofitar al màxim la claror. És temps d’eixermar i fer voreres netes; temps d’exsecallar els ametllers i els garrofers i collir les darreres figues per al porc matancer que ja està a punt. La tasca per excel·lència es feia a la muntanya: collir oliva. A la vinya és hora de sembrar ceps, i de trascolar el vi del cup a la bota; s’havia de triar un dia clar, ja que si estava ennigulat el vi sortia embullat; la diada acabava amb una gran festa. A l’horta se sembren raves i pastanagó, espinacs i bledes; es cullen els llegums secs: mongetes, cigrons i llenties; i cols de Brussel·les, col-i-flors, moniatos, melons hivernencs i apis. És bo que plogui durant aquest mes, sense fer desastres, i faci sol, ja que comportarà que les llavors arrelin i brostin amb força.

El nostre refranyer

Un polsim de refranys del mestre Antoni Llull. Paraules i més paraules, però, com diu un refrany portuguès: Palavras não enchem barriga, “les paraules no omplen la panxa”. Diuen també que: Després de la tempesta ve la calma, però sembla que aquesta tempesta actual durarà fins a deixar-nos esgotats, sense defenses, sense forces. Però hem de procurar resistir, aguantar, fer el cor fort. What can’t be cured must be endured, diu un refrany anglès, que vol dir que el que no es pot curar, s’ha d’aguantar. No és que aquest mal del qual n’estam passant la crisi no tengui cura, la té, però no depèn de nosaltres, i per això hem d’aguantar-nos, sofrir amb paciència, i al mateix temps fer tot el que puguem per millorar la nostra situació dins les actuals circumstàncies, seguint el consell que diu: Si no pots fer el que vols, fes el que puguis.

Sabíeu que...?

Avui és el Dia Mundial de la Diabetis. Dilluns (15) és el Dia sense alcohol. Dimarts (16) és el Dia Mundial de la Tolerància. Dimecres (17) és el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar. Dijous (18) és el Dia per a l’ús prudent d’antibiòtics. Divendres (19) és el Dia Mundial de les Víctimes d’Accidents; també és el Dia Mundial de la Filosofia. Dissabte (20) és el Dia Mundial de la Infància.

La pastera és un recipient de fusta, de fons pla i parets interiors inclinades, dins el qual es pasta la farina per fer els pans. Antigament, quan a les festes i balls casolans hi havia manca de sonadors, la pastera servia d’instrument de percussió per marcar el ritme. Es donaven cops amb la mà plana damunt la tapadora tancada, tot ell buit de la pastera es convertia en una gran caixa de ressonància; així va sorgir l’anomenat «so de sa pastera».

Refranys i locucions: «Estar amb so gall dins sa pastera» (no trobar sortida en un afer). «Haver-hi pastera a una possessió» (collita abundant). «Trobar bona pastera» (trobar bon menjar i abundós). «Esser la pastera de la fam» (una cosa poc productiva, que dona poc). «Qui té pa a la pastera, no té espera» (qui té negocis entre mans, frissa de veure’ls ben encaminats). «Tenir-ho tot ben pastat» (tenir les coses ben preparades). «Pastar amb poca farina» (viure amb escassesa de recursos). «Esser més vell que el pastar!» «Ves a pastar fang!» o «Enviar a pastar fang!» (es diu per despatxar algú de mala manera). «Qui pasta i no mol, avança tot quan vol» (referit als moliners, que segons deien, es quedaven un raig de cada sac). «Voldria tornar farina/ com tu posaràs llevat,/ sols per esser remolcat/ de ses teves mans, Francina».

«Res no és petit en l’amor; aquells que esperen les grans ocasions per demostrar la tendresa no saben estimar» (Laure Conan, escriptora canadenca, 1845-1924).