“La pandemia es un punto y a parte, hay que dar lo mejor para recuperar el Dijous Bo”

¿Qué relación le une con Inca?

Nací en Inca y siempre he vivido aquí. Monté una fábrica y varias tiendas con mi mujer, y la que tuvo más renombre fue la de Moda Pell. Hace ya años, las ferias del municipio estaban a punto de desaparecer, y gracias a un grupo de amigos empezamos a reactivarlas, reuniéndonos en locales particulares, y siempre a través de la participación ciudadana, que vinieran los más pequeños… dar un aire para que Inca pudiera recibir gente y mejorar la situación de los comercios locales.

¿Cómo recibió usted la noticia de que sería pregonero?

Me resultó extraño que el alcalde, con la unanimidad del Consistorio, me designara para hacer el pregón, no me lo esperaba. Una noche me llamó el alcalde y casi me asusté pensando qué había hecho para que me llamaran a esas horas (risas). Me dijo que siendo yo el más antiguo de la Asociación de Comerciantes y Restauradores, que hablara un poco de la entidad, de las ferias y del entorno relacionado con esto.

¿Qué significa para usted, para un inquero, dar el inicio de esta festividad tan tradicional?

Es un orgullo muy grande. Me animaron mi mujer y mi familia, ya que si el alcalde me lo pidió, lo teníamos que sacar adelante. No soy más que un ciudadano normal de Inca, pero hacía cosas para que el comercio local de aquí fuera bien.

El Dijous Bo es el máximo símbolo de Inca. ¿Qué representa esta fiesta para el pueblo?

Es algo magnífico, ya que da vida al pueblo, a los comercios. Viene gente de todo el entorno y hace que los comercios suban los ingresos. Antiguamente, si se hacía bien, había mucha gente que venía a las ferias, y no hablemos del Dijous Bo, que es único en Mallorca.

Sin embargo, el pasado año se tuvo que suspender por la pandemia.

El año pasado es como si no se hubiera hecho. Hicieron unas ferias más cerradas, las disminuyeron mucho, se hizo de la forma que se pudo por el coronavirus.

¿Ha sucedido alguna vez más o ha sido una excepción lo de 2020?

Hubo un año que tuvieron que suspender actividades por una gran llovida, y fue catastrófico. Nuestro deseo era siempre que hiciera buen tiempo. De hecho, entre los comerciantes decíamos: carrer banyat, calaix eixut, ya que a parte de fechas puntuales como Navidad o Semana Santa, con afluencia turística, esperábamos con una gran ilusión las ferias y principalmente el Dijous Bo.

¿Cuál es el mensaje que desea transmitir en su pregón?

He decidido centrarme en lo que recuerdo de cuando era presidente de la Asociación de Comerciantes y Restauradores del municipio, y posteriormente vicepresidente, para dar a entender la alegría que teníamos por reactivar el comercio y las ferias, que fuera bueno para el pueblo. También hablaré sobre muchas actuaciones puntuales como la peatonalización del Carrer Major, por la que tuvimos que luchar mucho, nos esforzábamos en decir que una calle peatonalizada es mucho más comercial que una en la que pasan coches.

Como trabajador durante años en el comercio local, ¿qué cree que ha provocado la pandemia en el sector?

Hay mucha competencia, sobre todo grandes superficies, y nosotros dinamizamos el comercio de proximidad. Con la pandemia ha habido un punto y aparte, así que debemos coger lo que nos viene, hacer sacrificios e intentar dar lo mejor para recuperar el Dijous Bo.