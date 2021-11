Junts Avançam, principal grupo de la oposición en Pollença, acusó ayer a los partidos de la derecha de poner en marcha una «estrategia» para maniobrar «todo lo que pudo», en forma de mociones, contenciosos, acuerdos y propuestas de suspensión, para que el futuro Punto de Atención Continuada (PAC) «no se hiciese lo más rápido posible».

Junts se refiere de esta forma al contencioso presentado por el actual alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença), el popular David Alonso y el regidor no adscrito Martí Roca contra la decisión del Govern de aceptar el solar de Can Conill para la construcción del PAC, un trámite aprobado a finales de 2017 por el anterior equipo de gobierno liderado por Junts Avançam. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma ha desestimado el contencioso y ha obligado a los denunciantes a pagar las costas del procedimiento.

En este sentido, Junts recuerda que el mismo juzgado «hace unos años ya había desestimado en dos ocasiones la pretensión de suspender el acuerdo impugnado». «Desgraciadamente todo el tiempo que se ha perdido y que ha retrasado la aprobación del proyecto y la licitación de las obras ha ido en detrimento del municipio de Pollença y sus habitantes», añade la formación progresista.