El Ayuntamiento y los vecinos celebran el freno al plan de parque solar de Son Bonet

«A pesar de ello, no estamos tranquilos, ya que AENA puede volver a presentar el proyecto por una tramitación ordinaria. Ante esta posibilidad, el Consistorio mantendrá su postura, que no es otra que mantener estos solares para uso y disfrute de los ciudadanos», argumentó el mandatario municipal, que recordó que al ser un proyecto que no supera las 20 hectáreas el interés general lo tramita el Ayuntamiento y no el Consell de Mallorca. Cabot refirió que AENA suele alegar que el proyecto de parque fotovoltaico tiene un interés general estatal, que está por encima del ámbito competencial municipal. «Pero hasta la fecha no ha sido presentado al Consistorio», afirmó.

Siguiendo con el capítulo de reacciones, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, que ha encabezado varias acciones reivindicativas en los últimos meses contra el plan estatal, celebró igualmente la noticia de la paralización momentánea del proyecto. «Supone una gran victoria de los movimientos sociales y del municipio de Marratxí en la defensa de lo que se considera una agresión a sus derechos sociales y ambientales», enfatizó este colectivo, que recordó las 1.300 alegaciones presentadas contra el parque solar en esta ubicación.

«Una vez más queremos poner en valor el esfuerzo de todas las fuerzas políticas a nivel de Marratxí, Mallorca y Balears, que han mantenido una unidad de acción que ha facilitado la presión a AENA, levantando la voz en contra del proyecto. Este hecho es, junto con la gran movilización social, motivo de una gran satisfacción y agradecimiento a todas las partes implicadas», agregó Son Bonet Pulmó Verd.

Por otro lado, el PP de Marratxí expresó también su satisfacción «por haber conseguido parar el parque fotovoltaico». La portavoz municipal, Magdalena García, calificó de “logro colectivo” el rechazo final del Govern al proyecto. «Estamos orgullosos de Marratxí. La fuerza que tenemos no tiene límites. Desde el Partido Popular hemos estado trabajando duro al respecto en todas las instituciones», declaró.