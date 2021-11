El siniestro más aparatoso de Montuïri

Hoy se cumplen 15 años del desplome del puente en construcción de la carretera Palma-Manacor a su paso por Montuïri. Tuvo lugar el sábado 4 de noviembre de 2006, a las once de la mañana, cuando se procedía a su relleno con una capa de hormigón de la que entonces era la recientemente desdoblada Ma-15, en el kilómetro 28. La noticia ocupó las primeras páginas de la prensa local y estatal.

Este puente es el que está ubicado después de la primera rotonda de entrada a Montuïri. Enlaza la zona de es Revolt y antigua carretera Palma-Manacor con los terrenos agrícolas de Son Bascós (lugar que da nombre a la conocida granja y restaurante de codornices) y la carretera vieja de Porreres.

Por suerte, no hubo que lamentar daños personales a pesar de lo aparatoso del siniestro. Siete operarios que trabajaban echando hormigón en la pesada estructura pudieron escapar a tiempo. Los obreros reaccionaron de inmediato nada más percatarse de que la plataforma cedía bajo sus pies y lograron ponerse a salvo. En esos instantes, sólo dos vehículos circulaban por dicho tramo. Los conductores pudieron detenerse antes, lo que evitó una tragedia.

El puente siniestrado era una estructura mixta de hierro y hormigón que carecía de pilares y puntales. La plataforma se vino abajo por la parte central hasta alcanzar la mediana de la carretera. Precisamente, al estar hecha de hierro, la estructura no se cuarteó ni rompió, sino que fue cediendo hasta llegar prácticamente al suelo.

Las tareas para desmontar el puente resultaron extremadamente laboriosas. Una treintena de operarios y cuatro grandes grúas trabajaron a destajo desde primeras horas de la tarde del mismo sábado y continuaron durante toda la tarde y toda la noche para cortar la estructura metálica de siete metros de anchura en trozos y situar sus restos a ambos lados de la vía. La acción resultó difícil y tremendamente laboriosa. Al anochecer, los empleados tuvieron que instalar grupos electrógenos para seguir con las labores de retirada de la pesada plataforma.

«La estructura se torció, echamos a correr y saltamos»

«Vimos que el puente se torcía de un lado y de repente empezó a bajar y a bajar. Salimos corriendo y nos dio tiempo a saltar hacia afuera. Otros compañeros salieron a gatas y a uno no le quedó más remedio que abrazarse a la manguera de la bomba de hormigón y quedó colgado varios metros. Por suerte, no hubo heridos», explicó a este corresponsal uno de los siete empleados que trabajaba sobre la plataforma cuando ésta se hundió.

«Rellenábamos el puente con hormigón, que era alimentado desde la carretera por una bomba impulsora. Habíamos terminado la media parte del puente de la parte de Montuïri. Nos quedaba, más o menos, la mitad de la otra parte. Cuando vimos que el puente se venía abajo, nos escapamos rápidamente hacia la zona que no estaba terminada (la parte que mira a Palma). La estructura se torció, echamos a correr y saltamos. Por suerte no pasaba ningún vehículo», agregan otros dos obreros afectados. «Lo primero que hice fue mirar si había algún coche debajo del puente. Afortunadamente no hubo ninguno», declaró un vecino de Montuïri que estaba trabajando en su finca a cien metros del lugar del siniestro. «Me hallaba en mi caseta. Con una pala iba amontonando hierba para quemarla. Casualmente me encontraba de pie observando las obras de levantamiento del puente. Escuché un crujido y, rápidamente, en quince segundos como máximo, se vino abajo».

Las labores de desescombro se iniciaron el mismo sábado del accidente. Durante toda la tarde y toda la noche se trabajó para cortar la estructura metálica, de siete metros de anchura, en trozos y situar sus restos a ambos lados de la vía. La acción resultó difícil y tremendamente laboriosa. A las siete estaban prácticamente terminadas las operaciones de retirada del puente derruido y a las siete y media una pala quitaba los materiales de la calzada y procedía a la limpieza de la misma. Poco antes de las ocho de la mañana del domingo, se abrió de nuevo la circulación en el tramo de la nueva carretera Palma-Manacor que fue cerrado a causa de la caída del puente metálico.

El nuevo puente, en abril de 2007

El nuevo puente fue colocado el 10 de abril de 2007. De esta forma, se cumplieron las previsiones que anunció Diario de Mallorca en su edición del 11 de diciembre que indicaban que «el puente de Son Bascós estará reconstruido entre marzo y abril». En este 10 de abril, un espectacular montaje de camiones, operarios y grúas se organizó para proceder a la colocación de la estructura metálica sobre las dos columnas laterales del puente de Son Bascós.

A las ocho de la mañana se inició un amplio dispositivo en el que participaron ocho camiones, dos grúas, quince operarios y dos encargados de la empresa grúas Tur de Palma, además de otra grúa venida expresamente desde la península para transportar la estructura metálica hasta la calzada, y del personal técnico de las obras de la carretera. A partir de esta hora, quedó cerrada al tráfico la circulación de vehículos, que fue desviada hacia el interior de la población, por la carretera vieja de Manacor, desde el campo de fútbol hacia s’Hostal, el restaurante Cas Carboner y de nuevo carretera Palma-Manacor, tanto en uno como en otro sentido.

Una vez acabados los preparativos, a la una y treinta y cinco minutos, las dos grúas procedieron al levantamiento del entramado metálico. La subida hasta la altura de la parte superior de las columnas duró diez minutos y algunos más la colocación definitiva desde arriba.

Tecade Group

La nueva estructura metálica había llegado el miércoles 28 de marzo a Montuïri. Desde este día y hasta el sábado siguiente día 31 y con un horario de doce horas, cinco operarios de la empresa Tecade Group (Tecnología Aplicada del Acero) de Utrera (Sevilla), desplazados expresamente desde esta ciudad a Montuïri, trabajaron de forma intensiva para llevar a cabo las labores de acondicionamiento. En relación a la estructura metálica inicial y que sufrió el siniestro, la nueva fue reforzada en sus laterales con un armazón en forma de cruz que va de lado a lado. Además, la estructura lleva una placa de 50 x 15 centímetros en todo lo que es el puente transversal.