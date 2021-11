Lletra menuda | El conflicto inexplicado

Resulta muy difícil de entender, sobre todo por parte de los sufridos y castigados usuarios del tren, la actitud de las partes directamente implicadas en la huelga que afecta de lleno al servicio ferroviario. En ella no hay resquicio para alcanzar a comprender cómo todos llaman al diálogo y, entrados en la segunda semana de conflicto creciente, nadie es capaz de poner en práctica la negociación reivindicada. En las circunstancias actuales, todo lleva a pensar que no todas las cartas están bocarriba y que por lo menos algunas intenciones últimas de la huelga están por destapar. De lo contrario, la negociación estaría en pleno desarrollo. Resulta inexplicable también que Serveis Ferroviaris y comité de empresa se atribuyan buena voluntad por igual y la huelga vaya a más con supresiones y cortes del servicio enganchados a base de eufemismos tales como «falta endémica de personal», «necesidades operativas» o meros «ajustes». ¿Siguen vigentes los acuerdos parciales alcanzados antes en este descarrilamiento laboral ya histórico? ¿Qué queda de la promesa de incremento progresivo de plantilla? Cuando hasta el Govern reconoce que la huelga tiene un seguimiento del 46% significa que el mal dispone de una profundidad inquietante y nada esperanzadora, en especial para unos pasajeros de billete caro y ahora flagelados con «ocupaciones altas». Porque, no nos engañemos, sin menospreciar todos los derechos laborales de la plantilla y unas reivindicaciones que pueden contribuir al beneficio general, aquí los principales damnificados son los usuarios primero y después un transporte público de Mallorca que necesita normalizarse y expandirse pero que, en cambio, halla continuos palos en las ruedas.