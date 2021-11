El conseller Marí insta a la plantilla de SFM a "frenar los paros"

Camps le ha preguntado también por la suspensión de trenes por una cadena de errores y ha recordado que los usuarios del tren piden más información, más frecuencias y bajada de precios. El diputado del PP ha recordado también que la Conselleria anunció la contratación de 25 nuevos maquinistas sin que se haya hecho efectiva. “Hace tres años que anuncian humo y que engañan a todo el mundo. Sean serios y cumplan con sus obligaciones”, ha dicho Camps.

"Que me lo diga un partido que desmanteló casi SFM no tiene credibilidad”, ha respondido el conseller. “Lo único que hicieron fue casi cargarse la empresa despidiendo a mucha gente. SFM está garantizado con este Govern, que garantiza el futuro de esta empresa. Hemos dedicado 19,5 millones en la ampliación del metro al Parc Bit; a la adquisición de nuevos trenes, 54 millones de euros; mejora de andenes en sa Pobla… Casi 100 millones de euros de inversión. Así garantizamos el futuro de la empresa”, ha agregado.

Mientras, la tercera jornada de huelga se ha desarrollado hoy con los mismos problemas de supresiones de trayectos y saturación que afectaron al servicio durante la pasada semana. El Govern ha informado por la mañana que los parones, realizados entre las 6 y las 7 horas y entre las 17,50 y las 18,50 horas, provocarían la suspensión de 22 trayectos durante toda la jornada.

No obstante, el comité ha informado a primera hora de la tarde que, además de los trayectos suspendidos por la huelga, tampoco se prestarían otros 16 servicios en los corredores Palma-Marratxí (M2); Marratxí-Palma (M2); Inca-Manacor y Manacor-Inca. La plantilla atribuye estas cancelaciones a la «falta endémica de personal» en la empresa pública, ya que desde el año 2008 no se han contratado a nuevos trabajadores, y a la «caída paulatina de agentes ferroviarios, con 50 menos desde esa fecha». El comité, que ha vueltado a disculparse ante los usuarios, asegura que estas cancelaciones no previstas «no tienen nada que ver con los parones anunciados» y reitera que las movilizaciones se deben al «decrecimiento de la empresa en personal e infraestructura», además de la falta de inversiones y de mantenimiento.

Por su parte, SFM ha confirmado a través de las redes que, debido a «necesidades operativas», por la tarde se han realizado algunos «ajustes en el servicio», de forma que todos los trenes Palma-sa Pobla entre las 14,37 y las 20,37 horas, excepto dos trayectos, saldrían tres minutos más tarde de lo habitual y realizarían paradas en todas las estaciones entre Palma y Marratxí. Asimismo, los trenes Inca-Palma entre las 14,36 y las 20,36 horas (menos el de las 17,36) también pararían en todas las terminales de la línea 2 de metro.

El Govern calcula en un 46% el seguimiento de la huelga matinal y admite que se han registrado «ocupaciones altas» en algunos servicios y «ligeros retrasos» que han afectado a tres trenes y que han oscilado entre los cinco y los diez minutos de espera. Desde la empresa ferroviaria reiteran que el futuro del tren «está totalmente asegurado con nuevos proyectos y mejora de servicio» que «deben ser abordados desde el diálogo sin causar perjuicios a los usuarios».