Lletra menuda | La afluencia llama al peligro

La masificación está dotada de un poderoso efecto reclamo. Siempre se ha dicho y se ha visto que la gente atrae a la gente, pero no solo eso, también absorbe a otros elementos nada amigables, como el riesgo imprevisto y el peligro de accidente. Si a lo dicho añadimos que la Serra de Tramuntana se ha transformado, tras la pandemia, en algo semejante al gran parque de ocio multiforme de Mallorca, sabremos de inmediato dónde se debe actuar y vigilar. Abundantes voces autorizadas están llamando la atención sobre este asunto desde hace varios meses. A la vista de que la conservación y el mantenimiento no figuran entre las principales habilidades de las administraciones públicas, es la confluencia de lo apuntado ante lo que lleva al Consell y al ayuntamiento de Alaró a actuar de inmediato sobre el camino de Almadrà. Para hacerlo exhiben una memoria de justificación que –por supuesto ellos no lo expresan así– viene a reflejar por igual lo que se debe hacer con urgencia y lo que se ha dejado en manos del abandono hasta ahora. Hablamos del trazado hacia el Clot d’Almadrà que a su vez es el acceso al refugio de Tossals Verds, el más conocido y demandado de los que dispone el Consell dentro de la ruta de Pedra en Sec. Sus 42 plazas atraen por sí solas a más de la cuarta parte de reservas del conjunto de albergues de la institución insular. Han soportado 87.000 pernoctaciones desde su inauguración en 1995. Y el camino está mal, muy mal, como bien saben senderistas y conductores. Dado que los deportes de riesgo no son precisamente eso y que ante el peligro evidente es imprescindible adoptar todas las garantías y precauciones, la actuación de ahora debe servir de revulsivo para comprobar si en otros lugares se necesita hacer lo mismo o cosa semejante.