Fent i desfent | La polémica por el derribo de la cruz de los caídos de Son Servera

Tenemos competencia con los rifirrafes de sotana, por Joan Mora

Querida. Estoy realmente escandalizado de ver que nos ha salido una seria competencia con los rifirrafes de sotana entre Santandreu y Mercant. Al parecer hay otro dúo Pimpinela que no duda en echarse los trapos sucios a la cara dejándonos boquiabiertos a todos. Por tanto, tendremos que esmerarnos más en nuestro salseo semanal para mantener la atención de la audiencia, no sea cosa que los jefes acaben con nosotros para fichar al dueto de capellanes para hacerse cargo de esta sección. Te auguro que pronto tendremos otro dueto que intentará hacernos sombra, ya que la victoria de Apesteguia contra Ramon hace presagiar que las aguas bajarán turbulentas en el seno de Més per Mallorca. Espero de verdad, por eso de la proximidad entre Deià y Sóller, que Apesteguia no se convierta en otro Josep Borrell porque el aparato del partido seguramente maniobrará para que sus resortes se aferren a la silla. Que Apesteguia aguante el temporal y ojalá se convierta en el Ayuso que necesita la izquierda de estas islas. Por cierto querida, estoy en pleno cambio de armario y sería un momento ideal para que tus promesas se hicieran realidad de una vez. No me hagas más de Sánchez prometiendo lo que hasta ahora no es. ¡Desde Sóller con amor!

‘Capellanets’ que no predican con el ejemplo, por Rosa Ferriol

Querido, me has quitado las palabras de boca. Sí, nos ha salido competencia y ya nos podemos esmerar en poner la maquinaria en marcha para airear algunas de nuestras confidencias para captar la atención del lector porque ya diviso el Fent i Desfent convertido en un duelo de sotanas. ¡Menudo escándalo! Me da que lo menos importante entre el fuego cruzado de los capellanets es la cruz de los caídos. Tengo que confesar que de todo el intercambio literario de sotanas lo que más me ha escandalizado es que uno siga cobrando la paga de la iglesia y la propuesta de decir misa con una casulla con los colores del arcoíris. Tal vez con un poco de color en sus vidas, dejarían de lado sus rencillas porque lo que se dice predicar con el ejemplo, va a ser que no lo hacen. No pienso entrar en la polémica del monolito pero lo que sí quiero reprochar es que se utilice la orientación sexual de una persona como ataque. Aquí sí que el reverendo ha pixat fora de text. Y, Joan, sí te compro la idea de convertir a nuestro Apesteguia en el Ayuso esquerrenet. De momento, ilusión sí contagia. Siento corregirte en público porque eres tú quien me debe un nuevo outfit y una escapadita en tren. ¡Desde Son Servera con amor!