El gobierno municipal de Calvià, formado por PSOE y la coalición Podem-Més, se reafirmó este miércoles en su idea de trabajar en la aplicación de una prueba piloto de carril bici en Palmanova-Son Caliu, como posible antesala de itinerario más amplio que conecte todos los núcleos del término. En todo caso, no se aplicará este mes o el que viene, tal y como se había anunciado en un principio, sino que se proseguirá con las reuniones informativas con vecinos y comerciantes, hasta “consensuar” cómo se hará la prueba.

El equipo de gobierno expresó estos argumentos durante el pleno de este miércoles, en que negó vehementemente que, si se llega a materializar, ese plan piloto implique la eliminación de paradas de taxi o plazas de aparcamiento. Con esa posición, rechazó una moción presentada por el Partido Popular, que reclamaba que se paralizase el proyecto “hasta consensuarlo”.

“Es alarmante ver cómo se pretenden eliminar carriles y aparcamientos de las vías principales, sin tener en cuenta los perjuicios que ello conlleva, a vecinos, trabajadores y comerciantes”, dijo la portavoz 'popular', Luisa Jiménez. La moción del PP fue respaldada por Vox y la regidora no adscrita, Gaël Thyus (antes de Ciudadanos), quien dijo durante el debate: “Cualquier iniciativa que esté relacionada con movilidad sostenible es de entrada positiva para el municipio. Pero decisiones de este calado no se pueden tomar de esta manera; tienen que ser consensuadas siempre que sea posible”.

“El carril bici en núcleos urbanos ha sido un fracaso siempre” Luisa Jiménez - Portavoz del PP

El teniente de alcalde de Servicios Generales e Infraestructuras, además de regidor delegado de Son Caliu, Juan Recasens, lamentó las “mentiras” que, a su entender, ha difundido la oposición entre los vecinos de la zona sobre las intenciones del Ayuntamiento. “La prueba no conlleva ninguna obra. Y es mentira que se quiten plazas de taxis y de aparcamientos. Cuando hicimos la presentación [del carril intermodal], ya dijimos que no queremos imponer nada, sino ir de la mano de la ciudadanía. Presentamos un documento de intenciones e iniciamos un proceso para consensuar con todos los agentes implicados la idea de un carril intermodal para unir diferentes núcleos de Calvià”, detalló.

“La prueba no conlleva ninguna obra. Y es mentira que se quiten plazas de taxis y de aparcamientos" Juan Recasens - El teniente de alcalde de Servicios Generales e Infraestructuras

Para calibrar la viabilidad de ese carril intermodal, que serviría para la circulación de bicis y patinetes eléctricos, el Ayuntamiento propuso esta prueba piloto, “para ver qué resultados produce”, añadió Recasens. La portavoz municipal, Nati Francés, completó la idea: “Si no funciona la prueba piloto, se dará marcha atrás. Pero hay que intentarlo. No podemos no intentarlo”. En este sentido, el gobierno municipal incidió en la idea de que el cambio climático ya está aquí y que deben aplicarse políticas públicas -en este caso, un modelo de movilidad más sostenible- para atenuar sus efectos.

Esos argumentos no convencieron a Jiménez, quien aseveró que “el carril bici en núcleos urbanos ha sido un fracaso siempre”. “¿Por qué han retrasado la prueba piloto a marzo-abril cuando dijeron que sería octubre-noviembre? Porque han visto que la ciudadanía se iba a poner en pie de guerra. Hablaban de poner incluso tractores en la calle. Respecto al diseño de esa prueba piloto, ya hablábamos de que kis camiones de basura iban a entorpecer la circulación. Sustituyen el carril de venida hacia la rotonda de las banderas. Cuando hay accidentes en la autopista, todo el mundo se desvía por esta carretera secundaria y se encontrarían con menos carriles para circular. Además, las paradas de buses se modificarían”, sostuvo.