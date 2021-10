La ONCE ha presentado el cupón, que se sorteará este sábado, 30 de octubre, con la imagen de Pollentia y la iglesia de Alcúdia.

En una nota de prensa, la ONCE ha indicado que el cupón de este sábado difunde el patrimonio cultural, histórico y turístico de Alcúdia.

En la presentación, que se ha llevado a cabo en la ciudad romana de Pollentia, han estado la alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa, el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca, además de la presidenta del Consejo territorial de la ONCE, Maria del Carmen Soler. Vilaseca ha recordado que Alcúdia tuvo un premio de solidaridad de la ONCE por "su accesibilidad y sensibilidad de cara a las personas más vulnerables".

El próximo domingo, 31 de octubre, la isla vuelve a protagonizar el cupón de la ONCE. En este caso, será la ensaimada el motivo principal de los boletos que se difundirán por todo el país bajo el título 'El sabor de Mallorca'.

Premios

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.