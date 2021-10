Lletra menuda | El refugio de la cortina de humo

Tomeu Cifre es uno de los integrantes del núcleo duro de alcaldes mallorquines que han hallado acomodo en el inhóspito ojo del huracán. Es la consecuencia de una forma muy peculiar de ejercer el cargo, sin delimitar de forma suficiente lo público de lo privado y con escasa predisposición a regar con transparencia las actuaciones personales llevadas a cabo. El alcalde de Pollença va acumulando méritos para poder competir con su colega de Santa Margalida en cuanto a gestión de polémicas. Cuando no es su forma de vacunación frente a la covid son las aguas fecales del Port y ahora el cobro de una subvención pública para contrarrestar las pérdidas que el coronavirus ha ocasionado a su negocio de arrendamiento vacacional. El patrón de reacción de Tomeu Cifre ante estas denuncias es también coincidente. El alcalde de Tots per Pollença acostumbra a decir que todo es una manipulación o una exageración de la oposición, una «cortina de humo» en concreto sentencia ahora cuando se le reprocha la presumible incompatibilidad de la subvención cobrada en contraposición a su dedicación exclusiva a la alcaldía. No niega los hechos, solo modifica su interpretación y valoración al amparo del espejo de los demás. Asegura que otros regidores, incluido su predecesor y líder de Junts Avançam, también alquilan chalés. Obvia, sin embargo, la condición de dedicación exclusiva y la carencia de un preceptivo informe de compatibilidad. Sea como sea, la «cortina de humo» desplegada permanece. El alcalde la denuncia pero al tiempo se refugia en ella y eso no es bueno para la transparencia en la gestión pública y la salud democrática. Que espanten el humo asfixiante con la claridad de la explicación y justificación de actuaciones.