Queman contenedores en Santanyí que se ve obligado a asumir la retirada de basura

Sea como sea e independientemente de la autoría de estos actos vandálicos, la realidad es que el Consistorio ha tenido que tomar cartas en el asunto ante la acumulación de basura en los distintos núcleos poblacionales. Así ha sido la empresa municipal SEMDESA la que se ha encargado de retirar las bolsas de la calle acumuladas porque estos días la contrata no ha prestado el servicio y en el caso de la recogida «bilateral» solo ha llegado al 25%. «Ya es un tema de salubridad», sentencia Pons. «Con la acumulación de bolsas en la calle o en los contenedores habrá ratas por todo. Tengo que poner solución y salvar a la población de otra enfermedad», manifiesta. Por ello, se ha adoptado una «solución in extremis». La empresa municipal ha recogido la basura y la ha depositado en un solar municipal cerca del cementerio de Santanyí.

En cuestión de una hora, la empresa concesionaria ha facilitado cubetas donde se han depositado las bolsas de basura que han sido trasladadas a Tirme. «Debemos dejar claro que ha sido una solución momentánea», inciden desde el Ayuntamiento. La realidad es que el municipio aún tiene hoteles y restaurantes abiertas. Durante la temporada alta, tienen contratado un aumento de frecuencias para recoger la materia orgánica generada por los establecimientos hoteleros y de restauración. Por ello, se ha adoptado por la retirada por pura cuestión de salubridad.

¿Y que consecuencias tendrá? «Ya hemos comunicado a la empresa concesionaria que no cumple con sus servicios y eso puede conllevar una sanción». «Tenemos un incumplimiento del servicio de la contrata. Si los trabajadores no cumplen con la contrata, no es un problema del Ayuntamiento, es un problema de la empresa. El Ayuntamiento ha comunicado a la empresa que no cumplían con sus servicios y que estudiamos emprender las acciones legales para que los cumplan o para descontar los días que no han hecho el servicio», resume Pons, que aclara que también valorarán el tiempo dedicado por la empresa municipal para después pedir indemnizaciones porque el tiempo que han dedicado a quitar basura, han dejado de hacer otras tareas».