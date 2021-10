Dimite la regidora de Turismo de Son Servera, Marga Vives

En la carta dirigida a la alcaldesa, Vives confiesa que se trata de una decisión «fruto de una profunda reflexión personal». «Creo que una debe ser fiel a sí misma y cuando la pasión para continuar trabajando con todas las energías baja, debe ganar la coherencia y la responsabilidad. Una debe entender que ha llegado un momento de hacer el relevo. Lo hago con la alegría y la tranquilidad de saber que mi compañero que me sustituirá lo hará con la misma entrega, compromiso e ilusión que he tenido a lo largo de estos años».

Vives asegura en su carta de renuncia que entró en el Consistorio en junio de 2011. «Estoy plenamente satisfecha por toda la tarea realizada como regidora con el convencimiento de que solo me he guiado por la vocación de servicio a mi municipio», explica en su renuncia. Aprovecha para remarcar su agradecimiento a la ciudadanía serverina, que le ha brindado «la oportunidad de participar en la gestión del municipio desde primera línea». También agradece el apoyo a sus compañeros de Independents per Son Servera. «Me he sentido muy valorada y apreciada», confiesa. «Seguiré luchando a vuestro lado por todo aquello en lo que creemos», avanza.

Ante la proximidad de las fiestas navideñas, la alcaldesa ha optado por crear una comisión integrada por socialistas e Independents para organizar las fiestas navideñas.