Huelga de basuras: alcaldes reclaman cambiar el interlocutor sindical tras sus polémicas consignas

Después de la asamblea en que se decidió aplazar la movilización, les dijo: «No os matéis a trabajar, que se coman la mierda». Y, a continuación, pasó a detallar qué significaba lo acordado en la asamblea: «El aplazamiento quiere decir que hoy [por el lunes] hay que ir a trabajar, pero lo mínimo, dar vueltas. No trabajar». Esas consignas se difundieron como la pólvora en grupos de WhatsApp y generaron un gran revuelo mediático.

También han provocado indignación entre varios mandatarios municipales, que han tenido que lidiar durante casi cinco días con una huelga de basuras que ha inundado de hedor las calles de sus pueblos sin que, en algunos casos, según han denunciado, se hayan cumplido los servicios mínimos.

En este contexto, creen que, de cara al futuro de la negociación, sería necesario un nuevo interlocutor sindical, al entender que Pardo, quien ha llevado la voz cantante de las negociaciones en los últimos meses, ha quedado invalidado por esas afirmaciones.

El debate ha llegado a la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib) que «hoy o mañana» analizará las declaraciones. Así lo aseguró el presidente de la Felib, Antoni Salas, también alcalde de Costitx, que no quiso entrar a valorar las palabras de Pardo. «Cada uno que haga la lectura que quiera. Yo sólo me preocupo por buscar soluciones», subrayó, dejando traslucir su malestar.

Salas, en todo caso, se mostró cauto. Dijo que se hablará de la controversia por esas consignas en la Felib, pero también dejó claro que los municipios no son una «parte negociadora» en ese conflicto sindical que afecta a patronal y empleados de la recogida de basuras en la mayoría de municipios de la part forana. «A nosotros nos han invitado a ser intermediarios de buena fe para llegar a soluciones. No nos tenemos que desviar de esta hoja de ruta por las declaraciones de una persona o de otra», declaró.

En opinión del presidente de la Felib, todas las partes deberían centrarse en «no perder una oportunidad histórica» como es la de que haya un convenio laboral que se aplique por igual en todos los municipios. «Entiendo que haya desconfianzas entre patronal y sindicatos y también dificultades en algunos ayuntamientos. Pero la coyuntura de ahora no es de desconfianza, sino que debe ser de confianza, porque estamos a las puertas de hito histórico cuando se apruebe el convenio, que será un marco legal que tendrá que ser aceptado por todos», sostuvo. Salas, por otro lado, quiso aclarar que la Felib no ha pedido en ningún caso que los trabajadores del sector «cobren o dejen de cobrar» por los días de huelga. «Los que pagan son las empresas. Nosotros considerábamos que no debía pagarse a la empresa porque no se hicieron los servicios mínimos», manifestó.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Balears, José Luis García, rompió una lanza en favor de Miguel Pardo y aseguró que el sindicato mantiene «plena confianza» en él por su talante negociador, a pesar de reconocer que sus palabras en el audio viral «no son las más afortunadas», si bien se produjeron en un «contexto muy determinado». «La negociación para conseguir un convenio sectorial autonómico es muy complicada y se ha conseguido gracias al liderazgo de Pardo; los trabajadores no entenderían que no formara parte de las negociaciones», explicó el líder sindical sobre las peticiones de algunos alcaldes para que el sindicato cambie de interlocutor.

García añadió que los trabajadores del sector «reciben muchas presiones después de cuatro días de huelga» y explicó que justo después de la asamblea del lunes que aplazó la huelga indefinida «las empresas empezaron a llamar a los trabajadores para que se diesen prisa, cuando lo que se pretendía desde el sindicato era que hiciesen una jornada laboral normal de 6,40 horas».