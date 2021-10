"No voy a dimitir mientras no se consiga el convenio autonómico"

Miguel Ángel Pardo, sindicalista bregado en mil batallas, admite que el audio en el que insta a los trabajadores a «no matarse a trabajar para que se coman la mierda una semana» es «desmesurado», pero no se plantea dar un paso atrás. «He recibido muchos apoyos de los trabajadores», asegura.

¿Ratifica lo dicho en el audio que le ha puesto en el centro de la polémica?

Fue un momento de calentamiento después de una asamblea y de una negociación que empezó a las 17 horas y finalizó a las 4 de la mañana. No me voy a esconder. Lo dije, entiendo que no son palabras afortunadas. Pero es que la Felib nos avisó cinco minutos antes de que descontarían los días de huelga. Es cierto que está desmesurado porque lo digo en un contexto concreto, con mucha presión.

«Que se coman la mierda». Parece que se dirige usted a los ciudadanos.

No iba dirigido a los ciudadanos, que entienden el problema y siempre nos han apoyado. Cuando digo que se coman la mierda, que es la basura, me refiero a los ayuntamientos, porque son los responsables. Antes de que yo saliera ya hablaban de que iban a sancionar a las empresas y estaban presionando para que al final nos sancionen a nosotros.

¿Entiende el revuelo que ha causado este documento?

Se ha hablado mucho de esto pero no se habla de la precariedad, de que hay trabajadores que cobran 500 euros. Yo llevo 43 huelgas y por experiencia sé que en estos casos los trabajadores han salido a limpiarlo todo sin que se les descuenten los días de huelga porque sale más barato que pagar horas extras. Yo pediría rebajar un poco la tensión, ahora es el momento de trabajar y de reunirnos con la patronal para negociar el convenio.