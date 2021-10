Huelga de basuras: Los Ayuntamientos recuerdan que no pueden pagar servicios no prestados

La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) celebra el aplazamiento de la huelga de basuras. Uno de los puntos del acuerdo se refiere al «compromiso» de la Felib de instar a los ayuntamientos a no sancionar ni repercutir en las empresas el coste de la huelga para que estas no descuenten los parones de las nóminas de los trabajadores. De todas formas, el organismo recuerda que los Ayuntamientos, tal y como marca la normativa y los contratos vigentes, no pueden pagar a las empresas adjudicatarias los servicios que no se han prestado dentro de sus obligaciones y que, en ningún caso, deciden si este coste se imputa a los trabajadores. “No es una sanción es no pagar un servicio que no se ha hecho”, aclara la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer. En la misma línea se pronuncian desde Santanyí o Llucmajor. De hecho, el regidor de Llucmajor, Bernadí Vives, apuesta por “ir todos en la misma línea” pero tiene claro que “un Ayuntamiento no puede pagar un servicio no prestado porque intervendrían los servicios jurídicos”. “La relación contractual es entre el trabajador y la empresa adjudicataria”, aclaran, por ello, “es la empresa la que debe asumir las responsabilidades y decidir si sanciona o imputa descuentos a los salarios de los trabajadores por motivo de la huelga”.