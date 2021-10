Felanitx denuncia el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de basuras

La desconvocatoria de la huelga de basuras está pendiente de la asamblea que esta tarde celebrarán los trabajadores para decidir si ratifican el preacuerdo alcanzado esta madrugada, un preacuerdo que según CCOO mejorará las condiciones de las plantillas.

El paro en la recogida de basuras y limpieza viaria suma cinco días y una participación en la huelga que alcanza el 90%. La movilización ya se nota en la acumulación de basuras en determinados municipios. Uno de ellos es Felanitx. Y es que, según ha explicado la teniente de alcalde y regidora de Medio Ambiente, Catalina Soler, los servicios mínimos no se han cumplido.

Este domingo tocaba recogida general cumpliendo los servicios mínimos del 25% pero no pasaron a recogerlo. Soler ha aplaudido a los vecinos que durante estos días han guardado la basura en su casa y este domingo aprovechó para sacar la basura acumulada. “Lo que ha pasado es que el municipio ha amanecido lleno de basura. Nuestra obligación como Ayuntamiento es retirar la basura y abrir expediente sancionador a la empresa por no cumplir los servicios mínimos”, ha asegurado Soler que ha explicado que “este lunes por la mañana han salido los servicios mínimos de envases y cartón pero se han tenido que retirar porque los piquetes de Comisiones Obreras los han amenazado, les han roto un cristal de un camión. Estamos a la expectativa de si se desconvoca o no la huelga. Si el objetivo es que fuésemos conscientes de que tendríamos el municipio lleno de basura, lo han logrado”. “Lo he repetido muchas veces, respeto el derecho a huelga, entiendo y comparto un aumento de sueldo para estos trabajadores pero a la vez pido que respeten los servicios mínimos porque ya estamos hablando de un tema grave de salubridad”, añade Soler que remarca el descontento de la ciudadanía pero “el Ayuntamiento está atado de manos y pies. La brigada no puede cubrir el servicio porque en Llucmajor CCOO ha denunciado al alcalde. Es una situación dificil”.