Fent i desfent | El Pla General de Ports y la restauración del Moll de sa Duana

Fent | El cemento se hubiera cargado un tesoro único

Querido, llevo unos días con la mosca detrás de la oreja. Toda la semana has empezado nuestras conversaciones telefónicas con un «cariño mío». O m’has fotut o m’has de fotre pero creo que detrás se esconde un «por interés te quiero Andrés», sobre todo, si tenemos en cuenta que quedan 15 días para que acabes Villa Mora 2 . Intuyo que necesitas manos para la limpieza general. Ya sabes, mon amour, me ofrezco encantada pero primero debes tomar ejemplo de Ports IB y dar marcha atrás. Rectificar es de sabios, dicen, y más si la presión social acecha. Así que directito te vas a hacer el pedido que tú y yo sabemos. Ojo, y no me hagas pedir ayuda a margers, Arca y Salvem Portocolom que en un plis te montamos tal revuelta que acabarás cediéndome todos tus bienes. Ya veo Villa Mora 2 a mi nombre. Como aireaste el domingo mis tendencias políticas, tengo que dedicar un inmenso aplauso a estas tres entidades, menos mal que velan por nuestro patrimonio porque si te despistas un momento, el cemento se hubiera cargado un tesoro único como el Moll de sa Duana. Ahora veremos si con el Plan de Ports rectifica porque si no intuyo que estaremos divertidos. Como siempre, tesoro, desde Portocolom con amor.

Desfent | Al Plan de Ports le faltan unos minutos de cocción

Querida Rosa, hace tiempo que descubrí que a tu empanada mental le faltan unos minutos para su cocción ideal. Algo así le pasa al Plan General que nos ha elaborado Ports, que seguramente un niño de cinco años lo hubiera hecho mucho mejor. Se nos ha quedado crudo. Como ejemplo te pondré que en Sóller, que no vamos sobrados de playas, el plan prevé hormigonear un tramo de costa para convertirlo en aparcamiento para los remolques de barcas. Pa’ que veas. Y eso que nos gobierna la izquierda y, además, verde. No quiero pensar qué pasaría si eso saliera del cajón en 2024, cuando Prohens será ya tu inestimable presidenta del Govern por muy esquerraneta que te declares. Tu voto será insuficiente. Me quedo tranquilo porque ese plan de Ports no irá mucho más allá con el alud de alegaciones que está recibiendo. Dicho eso, vayamos al morboseo. Ahora que llega el fresco acuérdame de que te obsequie con un par de pintalabios que discretamente te robaré del supermercado ocultos en mi chaqueta. Será lo único que obtendrás de mí porque la herencia está ya más que repartida. Tendrás que presentarme alegaciones para ver si cambio mi plan como tendrá que hacer Ports. ¡Desde Sóller con pasión!