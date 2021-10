El regidor de Ciudadanos (Cs) en Andratx, Ángel Hoyos, instó ayer al alcalde del municipio a que «movilice todos los medios para paralizar las obras del muelle de la Playa de ses Dones en Camp de Mar». Hoyos consideró necesario que el máximo representante político municipal se siente, «de inmediato, a negociar con Demarcación de Costas para que entiendan por qué esta zona no puede ser eliminada ni demolida». Según informó el digital VilaAndratx, las tareas de demolición empezaron ayer. En declaraciones recogidas en una nota de prensa, el concejal de Cs recordó que «tal y como estipula la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, Demarcación de Costas debería haber solicitado un informe al ayuntamiento de Andratx para que en el plazo de un mes se notificase la conformidad o disconformidad de la ejecución de las obras». Hoyos lamentó que esta circunstancia no se haya «respetado», ya que, argumentó, «no existe ningún informe». Por último, Cs Andratx solicitó «reconducir la situación manteniendo la zona», porque, en su opinión, «hay que poner todos los medios para tratar de encontrar una solución a este problema» dado que no se puede «consentir que se perpetre esta barbaridad».

El proyecto ha despertado la contestación vecinal. Recientemente, se convocó una protesta ciudadana a través de las redes sociales contra el plan de demolición de estos pantalanes históricos. De forma complementaria, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra esta iniciativa, en la plataforma change.org. «Esta playa se ha convertido en una de las postales más icónicas de Andratx y su composición forma parte en uno de nuestros mayores reclamos turísticos. No son un simple muelle más. Son un símbolo para Andratx», arguyen los promotores.