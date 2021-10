No vagi per dit | De rumor a nota de prensa que acaba en reprobación

Indignación por el silencio de Més per Mallorca

El motivo reside también, según reza en la moción, en el incumplimiento de forma consciente y deliberada de la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Pero los socialistas van más allá, y en su asombro, destacan su sorpresa e indignación de que Més per Mallorca no haya dado ninguna explicación de la actuación de sus ediles gabellins. Esperemos que esto no sea un preludio del largo camino que queda para las municipales de mayo de 2023, porque de ser así, entraríamos en un tiqui taca de recriminaciones por el incumplimiento de la normativa de Transparencia y Buen Gobierno. Todo parece indicar que el rumor no solo ha acabado en nota de prensa, sino que podría hacer estallar la batalla electoral prematuramente. Aunque ya haya políticos que afilen sus armas para esta contienda, estaría bien que se preguntasen, en base a la citada norma de buen gobierno, por qué hemos llegado a este extremo.