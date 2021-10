Los socialistas de Felanitx denuncian la falta de planificación y ejecución del equipo de Gobierno que les obliga a modificar el presupuesto en más de 6,5 millones. El portavoz socialista municipal, Xisco Duarte, critica que «si por una cosa destaca este mal gobierno es en la gestión económica». «Nueve meses después de aprobar el presupuesto, el equipo de gobierno se ha comido más de 6,5 millones del superávit, ya que esta semana sacará dos millones más», añade Duarte. «Los ciudadanos de Felanitx no merecen unos gestores que priorizan el clientelismo por encima de las necesidades de una crisis como la actual», sentencia. El alcalde Jaume Monserrat ha contratacado las críticas asegurando que al presentar los presupuestos ya dejaron claro que serían unas cuentas cambiantes. «No se han obtenido los ingresos previstos» y recuerda que se han bonificado tasas a todos los sectores y creado líneas de ayuda. «Es demagogo decir que no hemos estado al lado de los ciudadanos pero viniendo de los socialistas, no nos sorprende», zanja.