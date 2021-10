«Los jóvenes son más difíciles pero te enriquecen mucho más»

¿Qué le impulsó a actuar como monitora de los jóvenes de Marratxí?

Siempre había sido monitora en Escoles d’Estiu y se me presentó la oportunidad de trabajar entre jóvenes. No lo dudé un momento.

¿Qué diferencia encontró entre menores y adolescentes?

Los jóvenes son mas difíciles de llevar, ya que la mayoría tienen claras sus ideas pero a nivel personal me ha enriquecido más el trato con los jóvenes.

¿Cuántos ‘Espai Joves’ había en Marratxí hace quince años?

Marratxí tenía cuatro en Pla de Na Tesa, es Pont d’Inca, cas Capità y sa Cabaneta, que es donde inicié mi etapa como monitora de los jóvenes de la localidad. Actualmente existen únicamente tres: el del Pla de na Tesa, es Pont d’Inca y Pòrtol.

¿Durante estos quince años, cuáles han sido las principales demandas de los jóvenes?

Principalmente de ocio, excursiones, acampadas, actividades de agua, como las que se llevaban a cabo antes de la pandemia en las piscinas municipales, talleres y cursos de distintas modalidades, como guitarra y similares.

En Pòrtol, nació la batucada de Marratxí. ¿Cómo surgió la propuesta?

Fue una petición expresa de los jóvenes de Pòrtol, a la que di todo mi apoyo para llevarla a cabo, en un principio eran todo jóvenes del pueblo y poco a poco fue creciendo y actualmente, se puede decir que ‘Kalemba’, nombre que eligieron, es la batucada de Marratxí.

Fue en el año 2007. En 2008 ya participamos en la Rua de Marratxí, así como en las fiestas locales como, por ejemplo, el pasacalles del agua de Pòrtol, donde los vecinos nos remojaban y les remojábamos o el entierro de la Sardina. Ahora ya vamos a todos los núcleos de Marratxí que solicitan nuestra actuación.

¿Cómo reaccionaron los vecinos con los ensayos bien en el centro de Pòrtol?

Este es un punto que me causó una gran impresión de los vecinos, a pesar que ensayábamos en el patio del convento de Pòrtol a las tres y media del mediodía, no recibimos ni una sola queja. Me imagino que les molestábamos, pero en ningún momento se quejaron. Ahora ensayamos en el Polígono de Marratxí.

¿De Pòrtol al edifico Erika de Es Pont d’Inca, realiza el mismo trabajo que en Pòrtol?.

No, antes era monitora, ahora estoy en el centro de Información Jove de Marratxí, en información juvenil. También soy la responsable de las grandes actividades de los jóvenes. Entre estas actividades estamos preparando una muestra de Art Jove en Marratxí, la cual está prevista para este mes de octubre.

¿A pesar de su dedicación a los jóvenes, también le queda tiempo para diseñar, realmente qué diseña?

Desde hace unos años empecé a diseñar carteras, bolsos y ropa. Era un hobby que tenía y que realizaba cuando podía, y ahora es un trabajo que realizo en mi casa. Me siento orgullosa de haber dado este paso. Tengo un taller en mi casa, incluso le he puesto marca a mis productos, ‘Xuny_Desing’. Siempre me había gustado coser. Hacía algún regalo a mis amigos, que me animaron a hacerlo ya no como afición, sino con más dedicación. Les hice caso y la mayoría de ellos son mis principales clientes.