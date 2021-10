Costumari popular | Si a l'octubre fa fred, mor el cuquet

Sant Francesc (4)

Les seves prèdiques varen fer forat: franciscans menors, conventuals, caputxins, franciscanes clarisses i concepcionistes, seglars homes i dones... Innocenci III ho hagués pogut aturar quan Francesc li demanà de fundar el primer orde; en va estar temptat, però el cardenal Colonna, més lúcid, li digué: “-Vol viure com Jesús? Idò deixa’l fer...” A partir d’aquella primera llicència els ordes de mendicants comunicatius que deien bon dia al germà sol i bon dia a la germana pluja, es varen estendre per tot el món. És el patró dels ecologistes, també dels pobres, dels comerciants, dels sastres i teixidors.

La vida de sant Francesc

La seva mare el va fer néixer en una establia, perquè volia un altre Jesús, i li posà de nom Joan, perquè volia un altre Baptista. El seu pare, però, més comerciant, li canvià pel de Francesc -petit francès-, encara que un bon dia ho deixà tot, fins i tot els vestits, i demanava als leprosos el plat per menjar-hi, predicava als ocells... Va deixar escrit al testament que, després de morir, el deixassin estès a terra, despullat. En una de les cartes, ell mateix es deia ignorant i idiota. És un dels sants més estimats i valorats per la seva coherència entre el que deia i allò que feia; tal vegada seria bo de reivindicar-lo, si més no per la seva honestedat, fermesa i deslliurament de béns terrenals. A ell no li podríem aplicar allò de: “Fes el que bé dic i no el que mal faig!”.

I sant Plàcid (5)

(Itàlia, s. VI). Va ser un dels primers i principals deixebles de sant Benet de Núrsia, juntament amb sant Maure; és esmentat en els diàlegs escrits per sant Gregori el Gran. Conta la tradició que el pirata Manuca va desembarcar a Sicília i va entrar al convent on vivia el sant. Va turmentar els monjos per fer-los desistir de la seva fe; sant Plàcid li digué que no aconseguiria res ja que la seva fe era l’única vertadera i va començar a predicar davant el pirata i davant la multitud que presenciava l’escena. El pirata va manar que li rompessin totes les dents i li desfessin la boca amb una pedra; però el sant va continuar predicant. Llavors li va fer tallar la llengua, però el sant, amb veu més clara i forta, va continuar proclamant la doctrina de Crist. Finalment el pirata li va fer tallar el cap. La seva prèdica miraculosa, però, va convertir molta gent.

Entra la lluna nova (6)

És un bon moment per exsecallar els arbres que ja han fet l’esplet; també es poden sembrar arbres fruiters com el cirerer, la perera, la pomera, i les figueres. S’acaben de collir les garroves. Maduren les darreres fruites de l’any: magranes, caquis, codonys, gínjols, serves i nesples, també es cullen les nous i els pinyons. Es poden trasplantar lletugues rodones o de cabdell i lletugues llargues, endívies, bledes, cols i pinyes de col, ceba de planter i ceba porrera, alls, porros, etc. I podeu sembrar les flors de cabeça: francesilles fassèssies, tulipes, iris, narcisos, lliris, etc., i es trasplanten els llevamans, pensaments, consolides... També podeu fer esqueixos de totes les plantes aromàtiques: sàlvia, camamil·la, romaní, donzell blanc; convé mantenir els esqueixos en un lloc arrecerat i visible. És bo que faci fred per matar els polls, la mosca, i tots els insectes que ataquen els arbres fruiters (d’aquí el refrany que encapçala el Costumari). Si surt el “Cordó de sant Francesc”, un nigul ferotge que descarrega amb força, plourà molt. Les saons d’octubre beneficien el camp: amb el guaret fet i els adobs escampats, és el moment de sembrar civada, ordi, faves (el dia de sant Francesc és un bon dia per començar), guixes i xítxeros.

La Mare de Déu del Roser (7)

És una festa instituïda pel papa Pius V, per commemorar la victòria naval contra Turquia (batalla de Lepant) el 7 d’octubre de 1571, per la Lliga Santa formada per Espanya, els Estats Pontificis i Venècia, i guanyada gràcies a la intervenció de la Mare de Déu; a partir d’aquesta data es varen estendre les confraries del Roser. El seu nom prové del mot ‘roser’, que tant fa referència a la planta (roser) com al rosari en català medieval. L’aparició del mot ‘rosari’ per diferenciar conceptes és deu a influència castellana. El mot ‘rosari’ (del llatí ‘rosariŭm’, ‘roser’) té la mateixa etimologia que el mot ‘roser’ (del llatí ‘rosarĭu’), és a dir, la rosa. Cal dir també que els rosaris primitius s’elaboraven en cercles amb roses, com a oferiment a la Mare de Déu. De fet és una devoció anterior al cristianisme, en les creences més antigues, tant aquí com en altres cultures, la rosa i el roser ja eren un dels principals símbols de l’arribada del bon temps, de la primavera i dels conceptes d’amor i de bellesa, especialment la femenina. I aquests símbols ja es trobaven vinculats a les divinitats que veneraven o invocaven i a les quals també els ofrenaven roses. Posteriorment, el cristianisme, que va recollir recrear moltes de les antigues creences que va trobar a cada indret, també ho va fer en aquest cas: va associar la festa de la rosa i el roser amb el personatge femení que més encarna aquestes virtuts pels cristians: la Mare de Déu. “Mare de Déu del Rosari,/ assistiu-me que podeu;/ n’hi ha molts que duen creu,/ i jo duc creu i calvari”.

Sabíeu que...?

· Dilluns (4) és el Dia Mundial de l’hàbitat; també és el Dia Mundial dels animals. Dimarts (5) és el Dia del Professorat; també és el Dia Europeu de la depressió. Dimecres (6) és el Dia Mundial del somriure. Dijous (7) és el Dia Mundial de l’arquitectura. Dissabte (9) és el Dia Mundial del correu.

· Déu és l’Ésser suprem, el Creador. Expressions sobre Déu: «Déu meu!», «Déu del cel», «Valga’m Déu», «Per amor de Déu», «Alabat sia Déu», «Com hi ha un Déu al cel», «Déu proveirà». «Déu n’hi do», «Baix de la capa de Déu», «Déu dirà», «Déu vos salv», «Déu meu de la creu», «Gràcies a Déu», «Déu sap». «Bon dia que Déu mos do», «Déu vos ho pag», «Home de Déu» (bondadós), «Déu vos do bona nit i bona hora, i una bona mort quan sigui l’hora», «Sense encomanar-se a Déu ni a Santa Maria». «Déu meu, si possible fos/ Vós esser jo i jo Déu!/ Vos estim tant, Jesús meu,/ deixaria d’esser Déu/ i vos hi faria a Vós».

· «La tolerància és una virtut difícil; el nostre primer impuls, i fins i tot el segon, és odiar a tots els qui no pensen com nosaltres» (Jules Lemaïtre, escriptor francès, s. XIX-XX).