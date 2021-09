Fent i desfent | Los rumores sobre el futuro del antiguo ayuntamiento de Capdepera

Querida Rosa. Hemos perdido la exclusividad. Nos ha salido competencia con el nuevo aterrizaje de Inda en Mallorca. Agárrate que vienen curvas porque el oasis se nos va a animar. Seguro que los de Més per Mallorca habrán tomado buena nota de ello ahora que convierten en verdad y noticia el rumor que apunta que en Capdepera el viejo ayuntamiento se convertirá en hotel. No sé si será verdad o no porque es un pueblo que me queda muy lejos y mis tentáculos no llegan a tanto para esclarecer la verdad. Pero en el nuevo ciberperiodismo que sea verdad o no es lo de menos. ¡Pa’ qué! Seguro que pronto nos despertaremos enterándonos que en realidad lo que quieren hacer en el ayuntamiento no es un hotel, si no un establecimiento donde hombres y mujeres puedan saciar sus instintos más libidinosos puesto que, por viejo que sea, el consistorio sigue siendo la casa de todos. De lo que ha transcurrido a lo largo de esta semana en la Part Forana me quedo con el susurro de aquellos políticos que acudieron a la presentación de nuestra competencia pero que, por rubor, prefieren que pase desapercibido. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Una oposición digna de barra de bar

No me gusta que nos hagan perder el tiempo y esta semana los de Més per Capdepera nos lo han hecho perder intentando esclarecer qué había de verdad es su nota de prensa basada en un rumor. La reputación del alcalde Rafel Fernández se la ha ganado él solito, pero lo que no se puede tolerar es que unos regidores se tomen su labor a guasa. La oposición es necesaria, tanto la constructiva como la que cerca set cames al moix. Y lo vivido esta semana en Capdepera no té nom y menos que lo justifiquen diciendo que ellos ya exponían que era un «rumor». Creo que los de Més per Capdepera confunden la representación en un pleno a estar en una barra de un bar. Señores, primero se confirma y luego ya se pone el grito en el cielo diciendo que el alcalde quiere convertir la antigua casa consistorial en un hotel, algo descartado. Eso sí, Joan, si quieres convertir en proyecto tu idea, el alcalde piensa abrir un concurso para dar nueva vida al edificio. Deduzco que a las altas esferas de Més este patinazo les habrá pasado desapercibido porque deben estar rebuscando en viejas cajas las camisetas verdes por el hachazo socialista con el tema de la lengua en las escuelas. ¡Desde Capdepera con amor!