«Mi debilidad siempre ha sido conseguir lo mejor para los escolares»

¿Qué experiencia se lleva de la política tras estos 14 años?

La experiencia más importante ha sido la relación personal tanto con los concejales como el personal laboral, pero principalmente con los vecinos de Consell.

¿Qué diferencia destacaría de sus cuatro años de concejal en Marratxí y de los catorce que ha ejercido en Consell?

La diferencia más importante es el trato directo con los habitantes de Consell y de Marratxí. Aquí en Consell es más directo debido a la extensión del municipio. Marratxí no es un pueblo, es un conjunto de pueblos y urbanizaciones que tienen su propia identidad. Consell es municipio y pueblo al mismo tiempo.

¿Su profesión de docente ha ayudado en su labor de regidor de Educación?

Sí, mis conocimientos de las peticiones tanto de los maestros como de los padres me ayudaron tanto en Consell como en Marratxí. Entendía y valoraba mejor sus peticiones y necesidades.

Catorce años dan para mucho. ¿De qué está más orgulloso?

En Cultura hemos logrado realizar la Mostra de Teatre amateur, que este año regresará después de la suspensión obligada por la pandemia. Otra de las cosas que me enorgullecen es haber conseguido un club de lectura infantil y juvenil. También hemos podido realizar obras de teatro, así como el fomento de la lectura dirigida al público infantil.

¿Cómo se crearon los premios de literatura Joan Guasp-Vila de Consell?

Tuve un contacto con un editor. En un principio era una consulta referente a estos premios pero él me animó a llevarla a cabo, y a partir de aquí convocamos los primeros premios que únicamente eran para obras de teatro. En el segundo año añadimos los premios de poesía.

"Como docente, valoraba mejor las peticiones y necesidades de padres y profesores"

¿La política no le alejó de su labor en los centros escolares?

No, de ninguna manera. Mi debilidad y me dedicación siempre han sido conseguir lo mejor para nuestros escolares, tanto de Marratxí como de Consell. Muchas cosas se pudieron conseguir y otras desgraciadamente no por distintos motivos, pero siempre luché para conseguir las demandas de padres y profesores.

¿Siempre ha estado vinculado al PSOE?

Sí, desde el año 1995 hasta que me trasladé a vivir a Consell, estuve en la agrupación de Marratxí tanto en la ejecutiva como en el cargo de secretario de Educación de la Federación Socialista de Marratxí. En Consell entré como concejal en el año 2007, ya en el equipo de gobierno, hasta este mes, cuando he presentado mi dimisión por motivos personales.

¿Cómo ha sido su carrera educativa?

Mi primer centro escolar fue en el Vivero en el año 1972. Un año después fui al centro escolar de Consell, con 22 años. A los 23 ocupé el cargo de director del centro que estaba ubicado en el actual Ayuntamiento, y en el año 1977 tuve el honor de inaugurar y ser el director del CEIP Bartomeu Ordines de Consell. Después volví al Vivero, pasé por el CEIP Blanquerna, el IES Juníper Serra, y en 2002 formé parte del equipo directivo y jefe de estudios del IES Marratxí, por el cual había luchado como concejal. Me jubilé como docente en este centro en el año 2012.