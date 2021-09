El ayuntamiento de Pollença ha arremetido este jueves contra la conselleria de Salud del Govern, a la que acusa de «no invertir ni un euro en la salud de los pollencins y pollencines» por no haber cumplido su compromiso de reformar la Unidad Básica de Salud (UBS) del Port de Pollença, cuyo edificio presenta un avanzado estado de degradación y «se cae a trozos», según la institución municipal.

El alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) ha expresado su malestar por la «inacción» del ejecutivo autonómico para revertir el estado de «completo abandono» del centro de salud del Moll. El regidor asegura que la UBS «está en estado de degradación total», lo que refleja que «el Govern no cumple ningún compromiso con la sanidad ‘pollencina’».

Las quejas municipales por el mal estado de mantenimiento del edificio donde se ubica el centro sanitario no son nuevas. La institución municipal recuerda que en la pasada legislatura «se comprometieron a reformar y adecuar la actual UBS del Port». No obstante, «más de dos años y medio después y a pesar de las constantes reuniones y reclamaciones por parte del actual Consistorio a la conselleria de Salud, no se ha hecho nada», denuncia el Ayuntamiento.

El pasado mes de abril se produjo una reunión entre el Consistorio y los técnicos de la Conselleria. En aquel encuentro «se comprometieron a redactar el proyecto y buscar la solución adecuada lo más rápido posible, pero han pasado cinco meses y continuamos igual», lamenta Cifre.

La institución asegura que ha realizado «diferentes propuestas para intentar avanzar el proyecto» e incluso se ha ofrecido para adelantar el presupuesto con el objetivo de iniciar la ejecución de las obras de reforma. «Pero ni así», reprocha.

Según el alcalde, el Moll «no tiene una unidad básica de salud adecuada y los ciudadanos del municipio no se merecen este trato, y mucho menos los usuarios del centro de salud». Cifre añade que la situación es «insostenible» porque «han pasado más de dos años y no hemos visto ni proyecto ni licitación de obras».