Los votos en contra de los partidos de la oposición (PP, Més y PSOE) impidieron el lunes que no fuese aprobada la propuesta del equipo de gobierno de UxB en minoría para la construcción de un nuevo centro de salud. Esta es la segunda vez que esta propuesta es rechazada por la oposición. La anterior fue el 18 de enero y en aquella ocasión no fue aceptada porque todavía no se contaba con la solicitud de Salud para la cesión del solar de la calle Anselm Turmeda donde se iba a ubicar el nuevo equipamiento.

En el pleno extraordinario del lunes, el alcalde Víctor Martí presentó la propuesta adelantando algunos detalles del proyecto y asegurando que ahora sí contaba con la solicitud de la Conselleria para la cesión del solar por parte del Ayuntamiento.

No obstante, el PSOE argumentó que Salud no cuenta con ninguna partida económica destinada a dicha construcción y recordó que hace un año y medio Martí quería destinar el citado solar a la nueva escoleta municipal.

Por su parte, Martí quiso dejar claro que para que la Conselleria destine una partida económica primero debe ser aprobada la cesión del solar por parte del Consistorio y precisó que su partido era partidario de destinar este solar a la nueva escoleta siempre y cuando esos terrenos no fuesen destinados al nuevo centro de salud. Martí dijo que el proyecto de la escoleta había quedado aplazado para más adelante.

Més per Binissalem, por su parte, indicó que tanto el proyecto del nuevo centro de salud como el de la escoleta deberían haber sido contemplados en el Plan de Movilidad que fue aprobado hace unos meses. Desde el PP se habló de «solar subastado», pues el equipo de gobierno «primero quería destinarlo a aparcamientos, después a la escoleta y ahora al centro de salud».