La campaña No abandonis els trasos i voluminosos del ayuntamiento de Felanitx se ha saldado con 200 personas informadas y cinco sanciones. La iniciativa ha tenido como objetivo concienciar a los ciudadanos de que no deben dejar residuos en puntos inadecuados. Además de carteles y folletos informativos, del 1 al 10 de septiembre se han interpuesto cinco sanciones a personas que no cumplían con la normativa o eran reincidentes.