Lletra menuda | La valentía de poner buena cara a la realidad

La tendencia en boga es la de buscar el cuerpo y el aspecto perfecto. El que nos gustaría en contraposición al que nos da forma y contenido, incluidas las taras, porque todos cojeamos o adolecemos de algo. Los influencers solo saben de imágenes idealizadas y las redes sociales tienen especial adicción a la perfección. Hacerles excesivo caso puede acentuar el desengaño y enquistar secuelas. Todos sabemos que la realidad es mucho más dura. Y cruda. Dentro de este panorama más adverso de lo que aparenta, resulta reconfortante que el hospital de Manacor dé unos pasos más allá del diagnóstico y la receta y abra consulta de soporte y acompañamiento a la enfermedad crónica. Todos somos susceptibles de padecer psoriasis. Unas tres mil personas del área de atención de este centro sanitario están aquejados de ella en distinto grado. Dado que, si se presenta, no es factible esquivarla, mejor aprender a convivir con ella y domesticarla en la medida de lo posible con la ayuda, en el caso de Mallorca, del clima mediterráneo. No conviene dejar brecha para la marginalidad o la derrota. Si se da el caso, hay que ir a la escuela de las enfermedades que no buscábamos ni merecemos. La naturaleza es así.