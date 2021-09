«No hay que ir demasiado deprisa con un perro solo por querer concursar»

Hace tan solo unos días el manacorí Sergio Perelló se proclamó campeón de Inglaterra en el concurso nacional de perros pastor, haciendo equipo con su border collie Murguia Jim. Ahora, entre el 9 y el 11 de septiembre será el capitán del equipo inglés en el campeonato supremo del Reino Unido. Perelló, que ya lleva unos años viviendo en Caton-Lancashire, nos cuenta desde allí su experiencia y los retos de futuro.

¿Qué supone para usted un premio así?

Supone mucho, no por el premio en sí, sino por el camino recorrido hasta llegar a donde estoy ahora, porque eso quiere decir que estoy un paso más cerca de más cosas que quiero hacer, y de otros pequeños detalles, que son tantos que no da tiempo a contarlos en una entrevista.

¿Cuál es ahora su siguiente reto a nivel competitivo?

El 9, 10 y 11 de septiembre disputaré el campeonato supremo donde los 15 mejores perros clasificados de este año en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, competirán por proclamarse el campeón absoluto. Yo iré como capitán de Inglaterra.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de irse a Inglaterra?

Lo medité durante 2014, y en 2015 decidí dar el paso definitivo. Pensé que era la única manera de aprender el oficio. Aprender de verdad, quiero decir. Hay mucha gente en España que da cursos, pero en la mayoría de casos pienso que solo es gente que se ha subido al carro, pero en realidad poco saben o poco se han preocupado de aprender de verdad. También es cierto que hay otros que no, que se esfuerzan y tienen ilusión por ayudar a más gente desde la experiencia.

¿Fue complicado cambiar el sol por la lluvia?

Al principio no me costó nada, pero es verdad que más adelante los inviernos se me hicieron más complicados, poca luz y mucha agua... esto siempre termina por afectar incluso a los que ya están acostumbrados.

¿Cómo es la rutina diaria para entrenar a un perro pastor?; ¿Hay ejercicios especiales?

En el fondo no es una rutina para mí, es saber leer o intuir lo que es necesario en cada momento para el perro, respetar las ‘estaciones’ por decirlo de alguna manera. No avanzar demasiado deprisa para querer concursar, y al mismo tiempo poner al perro en pruebas y situaciones donde deba mostrar algo que valga la pena. Los ejercicios dependen de cada perro, en definitiva.

¿Todo el mundo compite con border collie?; ¿Es porque son los más obedientes?

Aquí todo el mundo compite con ellos, efectivamente. No es que sean los más obedientes, sino que son los que tienen más instinto. Yo siempre digo que no es que las otras razas de perro pastor sean malas, pero en general para una cosa que otra raza hace muy bien, el border collie hace muchas. Las demás razas no pueden acercarse a ellos en casi nada. A los buenos border collie me refiero, porque de ‘malos’ también los hay.

¿En Mallorca hay buenos perros, entrenadores y competiciones?

En Mallorca de los que yo conozco, mi amigo Jaume Masmiquel, porque sabe iniciar a un perro correctamente. En la zona de Felanitx está Miquel Adrover, porque también ha evolucionando y ha ido cambiando hábitos. Yo empecé allí con ellos.

En definitiva, el Reino Unido es el país predominante ahora mismo...

Sí, el Reino Unido es el centro. España está creciendo con fuerza de la mano de gente como mi amigo Óscar Murguia. Más que amigo en realidad, porque es la persona de la que aprendí y sigo aprendiendo mucho. Óscar ya ha sido semifinalista en un campeonato de mundo y ha llegado varias veces a la final del continental, del que ha llegado a ser subcampeón [Es el concurso más grande de Europa fuera del Reino Unido].

¿Dónde se ve dentro de diez años?

Dentro de una década espero estar haciendo lo que me gusta y ganándome la vida con los perros, y no de ellos. Entrenar, enseñar a otra gente, competir y respetar el trabajo de pastor.