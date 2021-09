Fent i desfent | Horas de cola en es Caló des Moro

Fent | De nada ha servido la pandemia en la isla

Nuestra Francina ha recuperado dos de cada tres turistas de 2019, Son Sant Joan cierra entre los 10 aeropuertos con más tráfico mientras el Pla i es Raiguer sufren un boom de vivienda extrajera. Dicho eso, de nada ha servido la pandemia. Sé perfectamente que vivimos del turismo pero me gusta que la Operación Cossoluf le haya sacado los colores a nuestras autoridades. Así que nada querido Joan, hemos pasado unas fiestas patronales entre exageradas medidas sanitarias, con la policía pisándonos los talones cuando terminaba el acto en la plaza pero mirando hacia otro lado cuando el bar estaba a reventar, sin distancias ni mascarillas. Toda la razón a El Cosso por denunciar lo que pensamos muchos: el doble rasero de las instituciones a la hora de hacer cumplir unas restricciones diferenciadas entre nativos y turistas. Así que nada, Joan, de momento, me quedo en Menorca. Propongo a los alcaldes trasladar las fiestas patronales a Magaluf. Ya me imagino el Much, la Patrona, sa Revolta o ses Clovelles (todo el mismo día visto por supuesto) en Punta Ballena. Mientras sigo dándole vueltas, me despido con un abrazo desde Cala Torret.

Desfent | Si quieres turistas pon policías de Sóller

Querida: mucho criticar el turismo pero hace un año todos llorábamos a escondidas porque no venían euros de importación. Es verdad que llegado el septiembre me sobra el calor y las aglomeraciones de visitantes como las que se producen a diario en cualquier rincón de Sóller. Aquí podemos vanagloriarnos de que hemos tenido una excelente temporada turística como hacía tiempo no teníamos. Y no creas que es gracias a las campañas de promoción de Armengol o los hoteleros. No. Tenemos visitantes a chorro porque Sóller se ha convertido en un plató de Hollywood que atrae a más visitantes. Sí querida, como lo lees, y no es por el efecto Netflix. En tu pueblo la policía se mete con los nativos por no llevar mascarilla y aquí nuestros agentes se han creído encarnar los personajes de Los hombres de Harrelson y ya llevamos varias persecuciones de película por nuestras calles al estilo más peliculero. Sugiero a los municipios de Mallorca donde su temporada turística no está siendo tan buena que contraten a los policías de Sóller. Como mínimo tendrán el show asegurado. Armengol contrata a la ‘poli’ sollerica y verás como tenemos temporada turística para rato. Desde Texas con amor.