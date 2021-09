Lletra menuda | La necesidad de clarificación

La presión y la confusión se están volviendo agobiantes. Por eso resulta imprescindible ya que, de una vez por todas, Ports de Balears y el Consell clarifiquen la condición y futuro del empedrado del Moll de sa Duana de Portocolom. El momento se desvela crucial porque lo que se decida y haga ahora está destinado a perdurar en el tiempo, del mismo modo que lo ha estado el empedrado actual objeto de recolocación. La intervención consecuente es la de la solidez y consolidación de la obra inicial y el carácter primitivo. Todas las partes afectadas aseguran querer mantenerlo pero los comportamientos y las reacciones de unos y otros crean un verdadero despiste al ciudadano y la inquietud entre quienes están sensibilizados por la salvaguarda del patrimonio. En apenas una semana los informes técnicos del Consell y el presupuesto de la obra ha sido contestado por colectivos diferentes. Primero lo hizo el movimiento vecinal de Portocolom y ahora el Gremi de Margers remite otro alternativo al de la institución insular que desacredita por completo el oficial. ¿A qué debemos atenernos? Sin duda, a la profesionalidad, el rigor, el presupuesto ajustado y hasta un poco de sentido común pero, por lo visto, no resulta nada fácil. El Consell siempre ha dicho que no se moverá piedra sin el visto bueno de la comisión técnica y el consenso, y que para salvar el patrimonio están precisamente ellos. Sin embargo, ahora el gremio de Margers le rebate diciendo que con el presupuesto fijado no se pueden cumplir los objetivos y que el informe del 21 de julio tolera técnicas inadmisibles. Piden el uso del capserrat sin mortero y la localización del lugar de extracción inicial de la piedra para poder usarla en las mismas condiciones. Que lo arreglen ya, que no se desmorone la pared del entendimiento.