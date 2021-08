Buenas sensaciones en el inicio de la vendimia

Nadal, que habla en nombre de la DO Binissalem, explica que las sensaciones son buenas. Con el mildiu bajo control, confiesa que los problemas derivados de heladas o granizo no los pueden controlar. Ellos lo único que pueden hacer es tomar decisiones inmediatas. Reaccionar a tiempo para evitar daños mayores. De momento, la calidad de la uva es buena, está hidratada, sana y las viñas que no se han visto afectadas por el granizo lucen mucha uva.

De hecho, Antoni Bennàssar, presidente de la DO Pla i Llevant y de Vi de la Terra de Mallorca, remarca que este año han tenido «un buen ciclo de viña». «La uva llega en buenas condiciones a las bodegas». «Hubiese podido llover un poquito más, pero los payeses aseguran que la uva va madurando bien y están satisfechos», detalla Bennàssar, que recuerda que el aumento de las temperaturas es lo que explica el avance de la vendimia al mes de agosto. También celebra que esta campaña el mildiu esté bajo control ya que en 2020 se cargó la mitad de la producción. Asimismo explica que el tipo de vino que se quiere elaborar es lo que marca el inicio de la campaña.

Precisamente, esta semana las bodegas de Santa Maria han iniciado la vendimia. Hace unos años arrancaba por Sant Mateu en septiembre pero ahora se ha adelantado a Sant Bartomeu. Pere Calafat, de la bodega Jaume de Puntiró, explica que el principal causante de este adelanto es el cambio climático, ayudado por la introducción de variedades que maduran más temprano y por el cambio en los cultivos de las viñas.

Los vermadors de Jaume de Puntiró han trabajado esta semana en la finca de Can Xenoy en Santa Maria. El miércoles iniciaron la recolección de la variedad Syrah, una de las que componen el vino que comercializan como Carmesí. La recoleta de esta variedad durante los dos días ascendió a 7.200 kilos. Para la vendimia de este año tiene contratado a nueve trabajadores. Es un trabajo totalmente manual. Agachados en la viña van recolectando la uva que depositan en el cubo que descansa a sus pies, una vez lleno lo vacían en el remolque de un pequeño tractor que les acompaña.

En Jaume de Puntiró arrancaron la campaña en la viña Vella con el Giró Ros. Recolectaron 4.800 kilos para elaborar los dos vermuts que tienen en el mercado. Además en la finca de Can Quart empezaron con la variedad Merlot y recolectaron 2.800 kilos. La programación de la vendimia continuará con el Manto Negro de la finca de Pau.

Según sus cálculos, la producción será inferior a la del pasado año, principalmente debido al fuerte calor de finales de julio e inicio de agosto, unas temperaturas que perjudicaron la maduración de la uva, que se avanzó varios días haciendo que algunas viñas se hayan marchitado aumentando los niveles de azúcar de la uva.