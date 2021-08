Alertan de un aumento de amarres en Portocolom que el Govern matiza

El plan general de Puertos de Baleares 2018-2033 prevé que Portocolom pueda tener hasta 939 amarres, lo que supone un notable incremento que puede ir en detrimento de la calidad del agua y de la posidonia, según denunció ayer el Bloc per Felanitx, que instó al pleno municipal a presentar una «enmienda a la totalidad» de este documento autonómico.

«El plan general de Puertos solo tiene un objetivo, que la máquina de hacer dinero que es Portocolom todavía sea más rentable. En ningún momento, se tiene en cuenta el impacto ambiental o social que tienen todas estas actuaciones», argumentó el Bloc, que enumeró los efectos que tendrían algunas de estas medidas de llevarse finalmente a cabo.

Por su parte, el director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, matizó algunos de estos posicionamientos y aseguró que el plan general «no concreta de momento ninguna actuación». «El plan general dice que en ese punto es necesaria una actuación. Cuando se haga el plan de detalle, se definirá. Y, cuando se haga el proyecto, habrá una exposición pública, tramitación medioambiental...», manifestó, en declaraciones a este diario.

Campo de boyas

Respecto a la posibilidad de que haya un aumento de amarres, Ramis aclaró que en el plan general se incluye una propuesta, por la cual si Demarcación de Costas otorgase la adscripción de una zona de la playa de s’Arenal para un campo de boyas, eso supondría un aumento.

«Pero hasta que nos lo dé Costas no sabremos si habrá incremento o no. Todo es una previsión sobre las demandas que nos ha hecho el Ayuntamiento», explicó Ramis. El director general enfatizó además que el principal objetivo del plan general es «limitar». Es decir, según dijo, la finalidad es «que no se puedan hacer nuevos puertos, que no se puedan ampliar y que el número de amarres esté por debajo del máximo que indicaron los informes».

Sobre el caso de Portocolom, en una rueda de prensa previa, el Bloc per Felanitx se refirió a la ampliación prevista del muelle comercial «con la excusa» de garantizar la protección de los pantalanes flotantes de la parte de detrás, una actuación que, en su opinión, no se basa en «ningún estudio del cambio de la dinámica litoral de la bahía».

El Bloc sostuvo además que se prevé un incremento de zonas con boyas de fondeo, «sin especificar si son solo diurnas o para embarcaciones locales».

En lo referente a los amarres, recordó que en 2011 había 432 y que en 2014 esa cifra había subido a 720.

Aumento del 117%

El nuevo plan plantea hasta 939 amarres, «lo que representa un aumento del 30% respecto a 2014 y del 117% respecto a 2011», señaló el Bloc, que mencionó también otras actuaciones como la creación de una rampa de varado y un aparcamiento en la Bassa Nova. «Los efectos del cambio climático tampoco se ven reflejados en el plan general. La única mención que se hace es que se tendría que subir la altura de los mollets de las barracas. Queremos recordar que todas las barracas y mollets de Portocolom tienen un grado de protección integral por parte del Catálogo Municipal de Patrimonio», arguyó este partido.

Precisamente, aclaró en este punto el director general de Puertos, el plan general que está en marcha se marca como objetivo que los puertos de Baleares estén «preparados para los efectos del cambio climático».

En este sentido, mencionó el encargo realizado a la Universidad Politécnica de Barcelona para que realizase un estudio al respecto en las instalaciones portuarias de Baleares.

«Queremos que la gestión de los puertos sea principalmente pública, no queremos ninguna privatización. Trabajamos para optimizar las instalaciones portuarias existentes», agregó Xavier Ramis.