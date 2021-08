Trabajadores de la empresa Moventis Illes, concesionaria de las líneas de transporte público de Calvià, Andratx, Esporles, Banyalbufar y Estellencs, se concentraron este miércoles en la estación intermodal de Palma para reiterar sus reivindicaciones laborales y criticar lo que consideran “falta de negociación” por parte de la compañía. Los representantes sindicales advirtieron de que, en vista de esta situación, mantienen la convocatoria de paros parciales para agosto y de una huelga indefinida a partir del seis de septiembre.

Concretamente los paros parciales se realizarían del 23 al 27 de agosto, de nueve a once de la mañana y desde cinco a las siete de la tarde. Además, los días 30 de agosto, 1 y 3 de septiembre se efectuarían paros de 24 horas. Y, a partir del día 6 de septiembre, habría una huelga indefinida.

“La negociación no existe. La empresa dijo que, con una huelga encima de la mesa, no quería negociar”, declaró el presidente del comité de empresa de Moventis Illes, José Antonio Valiente, del sindicato SATI (Sindicat Autònom de Transports de les Illes), quien informó de que para este jueves se ha convocado una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (TAMIB) para tratar de desbloquear el conflicto laboral. “Pero no somos optimistas”, agregó Valiente.

Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores es el cambio de ubicación del centro de trabajo que tienen asignado. Las actuales sedes de la Estación Intermodal y de Son Bugadelles (en Santa Ponça) “han creado perjuicios” a los empleados, según expuso Valiente. “Pedimos que se mantenga el polígono de Son Castelló como centro de trabajo y que desde ahí nos doten con medios para ir y venir. Hay que recordar que la mayoría de trabajadores tiene su residencia en Palma y alrededores”, apuntó el representante sindical.

Otra queja está relacionada con los turnos de trabajo que se ajusten a la realidad. “Nos mandan un pdf con un turno, por ejemplo, de 7 horas y 35 minutos, pero después ese turno se va a las ocho horas y la empresa no asume ese tiempo extra. Constantemente hay un aumento de tiempo en la jornada, que no cobramos ni cotizamos”, argumentó Valiente, durante la concentración de protesta celebrada este miércoles en la estación intermodal.

Los trabajadores solicitan, además, la posibilidad de tener un baño al final de cada línea; contar con los turnos con más tiempo de adelanto para garantizar la “conciliación familiar”; y que el tiempo de que disponen para dejar a punto el vehículo para el siguiente turno sea de 45 minutos y no de 10 minutos como es ahora, entre otras reivindicaciones.