No vagi per dit | Quatre bosses de peixos morts a Cala Murada

Quatre bosses industrials de plàstic plenes de peixos morts. Aquesta va ser la ‘pesca’ que la passada setmana va recollir el regidor responsable de la brigada de Manacor, Carles Grimalt (Podem) de les aigües de la zona humida de Cala Murada. Una excursió en kayak que va tenir el seu origen deu dies abans, quan veïnats del poble van informar a l’Ajuntament de la rotura de la bomba d’impulsió que dóna aigua de la mar a la part baixa del torrent (per aconseguir una petita albufera artificial), i com a conseqüència la proliferació d’algues, llim i males olors.

Dit i fet: El responsable de la brigada agafa gambaners i piragua decidit a actuar

«Vam descobrir que el motiu era efectivament una peça rompuda del motor… però que estaria una setmana a arribar», recorda Grimalt, «per la qual cosa vaig decidir actuar». Dit i fet, el regidor va cridar un operari de la brigada, va agafar gambaners, va anar a la zona i va demanar a un restaurant (que també lloga piraigües) si n’hi podía deixar una per fer net el torrent; «Tot d’una me va dir que sí, perquè si hem d’esperar a que ho arregli la Conselleria…». L’escena, captada per una veïna, sembla treta d’una expedició per algun riu d’una jungla llunyana. Però no. «Del que teníem més por era de caure dins l’aigua, perquè a cada palada sortia de l’aigua una especie de gas i molt mala olor».