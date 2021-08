Centenares de turistas ocupando la calzada y zarandeando coches, cargas policiales para dispersarlos y reacciones indignadas de dignatarios políticos. La secuencia de acontecimientos muchas veces vistas en Magaluf en las últimas décadas se volvió a dar este fin de semana en Punta Ballena, con imágenes que parecían olvidadas en estos tiempos de pandemia.

El último incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo. Una muchedumbre reacia a que la fiesta se acabase a la una de la madrugada se congregó en la calzada y obligó a cortar provisionalmente la circulación. Algunos turistas, además, se subieron a los coches, mientras que otros los zarandeaban. Tras la aparición de las fuerzas policiales, hubo una estampida de viandantes en todas direcciones, tal y como se observa en las grabaciones difundidas en redes sociales.

Este lunes, la Policía Local de Calvià informó de que, «tras la actuación de la Guardia Civil y de la Policía, se pudo restablecer en cuestión de minutos la normalidad y no hubo que lamentar ningún tipo de daño».

La Policía recordó ayer que, en la actual situación de crisis sanitaria, hay que ser consciente de la importancia de «salvaguardar la seguridad de toda la población, por lo que apeló a la «responsabilidad individual» de los turistas que visitan la isla, con el objetivo de «no lamentar incidentes puntuales como el sucedido este fin de semana en lo que resta de temporada alta».

Las primeras reacciones llegaron este lunes, por parte del cónsul general del Reino Unido en Cataluña, Aragón, Andorra y Balears, Lloyd Milen, quien se mostró muy crítico con el turismo de borrachera y sus efectos en la imagen del destino. Milen aseguró sentirse «muy triste» tras ver las imágenes de los incidentes del fin de semana, al tiempo que expresó su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado y al Govern para erradicar este tipo de turismo.

"Ver las imágenes es muy triste, no queremos un turismo de este tipo y apoyamos todas las iniciativas de las Fuerzas de Seguridad y el Govern para controlarlo" Lloyd Mirren - Cónsul general del Reino Unido en Cataluña, Aragón, Andorra y Baleares

El presidente de la asociación de comercio turístico Acotur, Pepe Tirado, aseguró que estas imágenes demuestran que «las normativas de restricciones no funcionan». «Nos sabe muy mal que volvamos a ser noticia negativa. No todo vale en Punta Ballena. El principal problema es que las medidas que se han aprobado no han sido consensuadas con el sector. El cierre a la una es una barbaridad. Los contagios siguen estando ahí. No están dando resultado las medidas. Se está penalizando continuamente al sector de la hostelería y el ocio", afirmó.