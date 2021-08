Costumari popular | El sol d'agost fa oli i fa most

Va fundar l’orde de frares predicadors o dominics, i va instituir, també, la devoció del Sant Rosari. Segons la veu popular, sant Domènec era el patró de l’aigua i per això el tenien per patró els oficis que n’utilitzaven molta, com els paperers, els tintorers i els indianaires. També el veneraven els pagesos i els escombriaires. L’invocaven perquè protegís contra els missers, jutges i altres servidors de la justícia. Els seus atributs són: l’hàbit blanc de l’orde i el mantell negre, amb tonsura; una estrella al front, símbol de saviesa, i un ca amb una torxa encesa a la boca; també du el llibre de la Regla. Avui els frares dominics tenien per costum beneir l’aigua del pou que solia haver-hi al claustre del convent, a la qual, a partir d’aquest moment, s’atribuïen virtuts guaridores. A vegades, per beneir-lo, hi tiraven fulles d’uns tarongers que, segons deien, havia plantat el sant. La gent feia cua per anar a cercar aigua beneïda. Sant Domènec va salvar de la mort un nin que havia estat injustament condemnat a la forca, tot fent que un gall retornàs a la vida quan era a punt de ser empassat pel jutge.

Sant Llorenç (10)

Va viure al s. III a Aragó i a Roma, i va morir màrtir, rostit al foc; per això se’l representa amb unes grans graelles. Fou un dels set diaques romans del papa Sixt II. Va patir martiri durant les persecucions de Valerià, l’any 128. Se’l té per advocat del foc i patró dels oficis que treballen amb foc: terrissers, vidriers, forners, cuiners, etc. I invocat contra els incendis. Avui és el dia més calorós de l’any, el foc s’escampa per la terra, i les pedres fogueres beuen foc. Les llàgrimes de sant Llorenç són una pluja d’estrelles fugaces -semblant a uns focs d’artifici- que s’esdevé cada any amb major o menor força la nit posterior a l’11 d’agost (l’endemà del sant), dia de la màxima aproximació entre l’òrbita de la terra i el cometa Swift-Tutle. Una nit propícia a l’acompliment de desigs. Entre les seves funcions hi havia la de distribuir els béns entre els pobres; ell els donà tot el patrimoni de l’Església i per això, quan el prefecte el va fer cridar, s’hi presentà acompanyat de tots els seus pobres, a qui va definir com “el tresor de l’Església”. Fou empresonat i torturat damunt unes graelles al foc. Segons la tradició, abans de morir, va dir a Valerià: «D’aquesta banda ja estic ben torrat, donau-me la volta i menjau-me».

Creences al seu voltant

Posar una estampa de sant Llorenç darrere la porta dels fons salva d’incendi. La llenya tallada avui crema més que cap altra i és la millor per fer carbó, i la lluna nova de sant Llorenç guareix les cremades. El Sant atorga a certes persones la gràcia de guarir cremades posant-hi saliva o llepant-les: han de ser molt austers durant set anys seguits, i el dia del Sant no poden menjar més que fruita sense pelar i beure aigua amb carabassa o qualsevol altre recipient que no sigui de metall ni hagi passat pel foc.

Els actes festius

Abans la base inamovible del programa de festes majors o patronals la constituïen la dansa, les curses i els àpats extraordinaris. La dansa havia tingut un caire més religiós, de cerimònia destinada a satisfer les divinitats agràries. Les curses possiblement devien estar relacionades amb els ritus d’iniciació de les societats primitives, on les proves de velocitat, resistència i habilitat eren essencials per a l’accés al món dels adults. L’àpat de festa major solia reunir tots els membres d’una família al voltant de la taula, amb un regust de cerimònia sagrada, de comunió familiar en agraïment a la divinitat pels béns proporcionats en aquella anyada.

Avui entra la lluna nova

Amb aquesta calor, gairebé tothom ha acabat de segar i batre, però ara comença una altra tasca: la recollida d’ametles. És bon temps per eixermar i entrecavar les soques de les oliveres. Diuen que els dies d’agost que fa boira, els mateixos dies d’abril de l’any que ve sol ploure. Per fer malbé el gram sense fer servir herbicides, per l’agost es passa una rella i, amb la calor i el foc del sol, es mor. És la plena de les figues, continua la collita de prunes, peres i pomes, i la bona hortalissa: tomàtigues, albergínies, pebres, mongetes, cogombres, espinacs.... També és el temps d’arrabassar el cànem: «Per sant Salvador, el cànyom segador». A l’hort es poden sembrar bledes, cols, pastanagues, remolatxa, raves, mongetes i farratge, i les patates tardanes, que s’arrancaran devers el desembre, prop de Nadal.

Sabíeu que...?