La victoria del David ‘solleric’ contra el Goliat tributario

Victoria de un particular de Sóller contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El solleric Joan Jesús Enseñat finalmente no tendrá que pagar todo lo que le reclamaba Hacienda por entender que no vivía en su casa como consecuencia de tener un consumo reducido de energía eléctrica. La pesadilla de este vecino llega a su fin y, además, la Agencia Tributaria acabará para devolverle más de 200 euros que ya le había cobrado en concepto de sanción e intereses de demora.

Relacionadas Un solleric sancionado por Hacienda por gastar poca luz

El suplicio de este joven arrancó en 2017 cuando recibió una notificación de Hacienda que le informaba de que no podría deducirse la hipoteca de su vivienda habitual. La Agencia argumentaba que el consumo energético que tenía en su domicilio era incompatible con vivir en él y, por ello, entendía que el contribuyente había ido deduciéndose la hipoteca de la declaración de la renta sin poder hacerlo.

Como consecuencia, la Agencia Tributaria inició un procedimiento sancionador para reclamarle desde el año 2016 las deducciones que se había desgravado, los intereses de demora y la correspondiente sanción administrativa.

El litigio empezó al recibir un aviso de que no podía deducirse la hipoteca de su vivienda habitual

Joan Jesús Enseñat inició un largo periplo administrativo y legal para demostrar que, efectivamente, vivía en su casa a pesar de que Hacienda dijera que no. Durante todo este tiempo, tuvo que recurrir a certificaciones de las empresas suministradoras de servicios, a los vecinos, a un acta levantada por la Policía Local y a infinidad de documentos para intentar demostrar ante Hacienda que efectivamente vive en su domicilio.

Pero todas estos justificantes siempre acababan siendo rechazados por la Agencia Tributaria, que mantenía el expediente sancionador y la reclamación de una importante suma de dinero al contribuyente.

La suerte de este ciudadano cambió hace unos meses cuando se publicó una entrevista en la que el afectado contaba su caso, el único que se conozca que se ha producido en Balears. Publicaciones locales y nacionales se hicieron eco de la situación y finalmente, Hacienda ha acabado por dar la razón a Enseñat.

El «fin de una injusticia»

El afectado ha asegurado que la resolución que pone fin a su expediente «acaba con una injusticia» que le han hecho que «siempre termina por afectar a los más débiles». Asegura que su consumo eléctrico es bajo porque calienta la casa con una estufa de pellet, cocina con gas y procura utilizar aparatos de eficiencia energética. Explica también que su periplo con Hacienda le ha costado «mucho dinero», pero a la vez «hay que animar a la gente para que luche contra las injusticias, para que al final termine por conseguir lo que es justo».