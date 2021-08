CCOO tiene actualmente convocada cinco huelgas en los municipios de Capdepera, Santanyí, Alcúdia y sa Pobla y la comarca del Pla; las dos primeras para el 5 de agosto las dos primeras para el 5 de agosto y las tres últimas para el 16 del mismo mes.

El sindicato ha mantenido reuniones con los ayuntamientos de Capdepera y Santanyí y con la Conselleria en los últimos días. Tras no llegar a un consenso en el TAMIB, las negociaciones continuarán este fin de semana. “A ver si las desconvocamos”, ha dicho el secretario General de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, Miguel Ángel Pardo, en referencia a los paros. En caso de no llegar a acuerdo, ambos arrancarían este domingo: el de Capdepera a las doce de la noche y el de Santanyí a las once de la mañana.

Pardo ha dejado claro que “de momento no hay más convocadas”, aunque reconoce que el comité que negocia con la empresa de Muro “tiene el convenio bloqueado”. Considera que la más difícil de gestionar será Capdepera. El ayuntamiento publicó ayer en su página de Facebook un comunicado definiendo la convocatoria como "inoportuna e injustificada". El secretario general ha calificado el post de “talibán” y de decir “verdades a medias”, ya que sostiene, por ejemplo, que “no es verdad que la empresa nos ofreciera el 23% de los servicios mínimos”. El secretario también ha dicho que “desde CCOO animamos a todos los miembros de UGT que quieran, a que secunden la huelga”.

Por su parte, el secretario de Administración Local de FeSP-UGT Baleares, Guillem Coll, ha respondido a la tendida de guante de Pardo ratificando que desde el sindicato apoyarán las huelgas, aunque son más partidarios de “agotar la negociación antes”. “Creemos que el modelo está agotado, y de lo que se trata es de conseguir un convenio autonómico”, ha explicado a Diario de Mallorca. “No tengo clara su estrategia, no se que podrán sacar, si es un tema de seguridad es complicado que aparezcan vehículos nuevos para mantener el servicio de un día para otro”, ha continuado. También, ha dejado claro que “CCOO no nos han invitado, quieren hacerlo por su cuenta”, refiriéndose a las reuniones que está manteniendo el sindicato con la administración. “La decisión de huelga ha sido unilateral, sin consultarnos”, ha puntualizado. Por último ha recalcado que "la mesa de diálogo sigue abierta”.