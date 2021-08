Preguntas y respuestas sobre el óxido de etileno y la contaminación de alimentos

¿Qué es el óxido de etileno?

A temperatura ambiente es un gas incoloro, inflamable y de olor dulce, que está clasificado como un posible mutágeno, carcinógeno y tóxico para la reproducción.

¿Para qué se usa?

Se utiliza casi exclusivamente en la industria no alimentaria, como materia prima para la elaboración de productos químicos orgánicos: etilenglicol, detergentes no iónicos, fibras de poliéster, anticongelantes... Otros usos son como antiemulsionante del petróleo, disolvente y propulsor de cohetes.

¿Es legal su uso como desinfectante de alimentos en la Unión Europea?

El óxido de etileno no se encuentra autorizado en la Unión Europea como producto fitosanitario desde principios de los 90, por lo que no se puede emplear para la desinfección de los producto de origen vegetal. No deben detectarse concentraciones cuantificables de estos residuos en los alimentos.