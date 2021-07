No vagi per dit | Els veïnats de Porto Cristo: farts de renous i velocitat

Els ciclistes també es queixen

Per altra banda i seguint a Porto Cristo, un grup d’aficionats a la bicicleta han denunciat davant l’ajuntement de Manacor “la quantitat inassumible de trànsit” i els molts de cotxes que circulen a una velocitat inapropiada pel Camí dels Presos (zona del Rafal Pudent i Son Mas de la Marina). “Per les característiques d’aquesta carretera secundària, això suposa un perill tant pels propis conductors, com per nosaltres, els ciclistes que el que volem és sortir a voltejar per gaudir de la natura i dels camins rurals del municipi”.

“Hem comunicat aquest fet a l’Ajuntament per correu electrònic, però no ens fan cas. Estam cansats. Si no podem gaudir de les carreteres secundàries, per on hem d’anar?.