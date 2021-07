Denuncian que un segundo aparcamiento de Formentor es explotado de forma ilegal por el hotel

Cabe recordar que esta formación política ya denunció hace tres semanas que el aparcamiento grande de Formentor, que ya es de titularidad municipal, está ocupado y explotado por la empresa propietaria del hotel si ninguna concesión municipal para hacerlo.

El alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) replica que el Ayuntamiento no puede explotar todavía los aparcamientos porque el hotel ha recurrido el acuerdo de cesión y «además disponen de una licencia de actividades» para gestionar y explotar los parkings. "Nosotros hemos interpretado que los aparcamientos forman parte del sistema viario de Formentor, pero la empresa no opina lo mismo y ha recurrido el acuerdo", señala el regidor, que añade que la intención del Ayuntamiento es recuperar la gestión de estos equipamientos para cederlos en concesión y de esta forma "sacar provecho" de estos servicios. Cifre señala que el Ayuntamiento "tiene la propiedad" de estos aparcamientos "pero no la actividad". El alcalde concluye afirmando que "en 30 años ningún ayuntamiento ha hecho nada en Formentor y he tenido que llegar yo para poner orden".