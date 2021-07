La residencia de Santa Maria, un lugar que cambia vidas

«Aquí me han ayudado mucho. Entré que no me aguantaba, entubada y pesando 38 kg. Estaba muy débil, apenas podía levantarme, pero ahora soy la más dinámica». Con esta frase, Marisa Ramis, natural de Santa Maria, ejemplifica el cambio radical que ha supuesto para ella la entrada hace casi dos años en la residencia de ancianos Cas Metge Rei de este municipio de es Raiguer. «Para ella, la residencia ha sido la salvación», sentencia el gerente del centro, Pere Seguí.